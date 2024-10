Tutto finito con la Juventus: lo prende l’Inter a gennaio

Sembra, ormai, tutto finito con la Juventus. Adesso il giocatore diventa papabile per i nerazzurri che potrebbero chiuderlo già a gennaio.

La sessione di mercato invernale potrebbe riservare interessanti sviluppi per l’Inter, che sembra aver messo nel mirino Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Edoardo Mecca sul suo profilo social ‘X’ la pista che porta al giocatore calabrese è da tenere sotto controllo in vista di gennaio.

Durante l’estate, Berardi era stato proposto anche alla Juventus a cifre decisamente vantaggiose, ma il club bianconero ha scelto di non affondare il colpo. Questo mancato accordo potrebbe ora aprire le porte all’Inter, che sembra più determinata a sfruttare l’occasione. Per i nerazzurri, l’innesto di Berardi rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il reparto offensivo, soprattutto per la sua esperienza in Serie A e la capacità di adattarsi a più ruoli nel tridente d’attacco.

Berardi all’Inter a gennaio: Juve fuori dai giochi

Con la seconda parte della stagione che potrebbe rivelarsi decisiva su più fronti, dall’Inter arrivano segnali di un mercato attento e mirato. Berardi è un profilo che può fare al caso di Simone Inzaghi per aumentare le rotazioni e garantire maggiori opzioni in attacco.

Restano da vedere le evoluzioni della trattativa, ma una cosa è certa: l’eventuale passaggio di Berardi all’Inter sarebbe un colpo importante, soprattutto considerando che il giocatore era stato proposto alla Juve a cifre convenienti solo pochi mesi fa. Vedremo se i nerazzurri sapranno cogliere questa occasione nella prossima finestra di mercato.

Berardi è sempre stato un profilo gradito a molti allenatori per la sua duttilità offensiva, la capacità di giocare sia come esterno destro che come seconda punta, e il fiuto del gol che lo ha reso uno dei migliori italiani nel suo ruolo. La Juventus, che in estate era alla ricerca di rinforzi per affiancare Vlahovic, ha scelto però di non chiudere l’affare, nonostante tutto. Ora, con l’Inter che si sta facendo avanti, è legittimo pensare che la Juventus possa aver perso l’opportunità di arrivare all’esperto attaccante italiano. Con il suo bagaglio di esperienza e le sue qualità tecniche, Berardi avrebbe potuto rappresentare l’innesto ideale per la Vecchia Signora.