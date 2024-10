Juventus, Vlahovic fa spazio al grande colpo: arriva con David

Juventus, Vlahovic fa spazio al grande colpo. Adesso può arrivare con David, tutti i dettagli della situazione.

La situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus, con le trattative per il rinnovo dell’attaccante serbo che sembrano essere in una fase delicata. In questo contesto, il noto giornalista Guido Tolomei ha lanciato un’indiscrezione che accende ulteriormente i riflettori sul calciomercato bianconero: “In caso non si trovasse l’accordo con Vlahovic, l’eventuale trattativa con Jonathan David a parametro 0 NON prescinderebbe un altro colpo IMPORTANTE davanti.”

Secondo Tolomei, se la Juventus non dovesse riuscire a trovare un accordo per il prolungamento del contratto di Vlahovic, attualmente considerato una delle stelle della squadra, i bianconeri potrebbero virare su Jonathan David, attaccante del Lille e della nazionale canadese. Il giocatore, in scadenza di contratto, rappresenterebbe un’occasione a parametro zero per la Vecchia Signora, un’opzione che la dirigenza juventina potrebbe considerare seriamente, viste le qualità del centravanti.

David a parametro zero: Vlahovic ‘riscrive’ il mercato

Tuttavia, Tolomei sottolinea che l’eventuale arrivo di David non sarebbe sufficiente per il progetto della Juventus, che punterebbe comunque a mettere a segno un altro colpo importante nel reparto offensivo. Questo scenario evidenzierebbe l’intenzione della società di non abbassare il livello qualitativo in attacco, anche nel caso di un addio di Vlahovic.

Il mercato della Juventus potrebbe dunque vivere una fase cruciale nei prossimi mesi, con la possibilità di assistere a cambiamenti significativi nel reparto avanzato. Jonathan David è da tempo un nome monitorato dai grandi club europei, grazie alle sue prestazioni in Ligue 1 e alla giovane età che lo rende un profilo di prospettiva, ma la Juventus sembra intenzionata a non fermarsi qui e a rinforzare ulteriormente il proprio attacco per restare competitiva a livello nazionale e internazionale.

Il futuro di Vlahovic resta incerto, e se le trattative per il suo rinnovo non dovessero andare a buon fine, il club bianconero si preparerebbe ad affrontare il mercato con decisione, puntando su soluzioni ambiziose per garantire la qualità necessaria al reparto offensivo.