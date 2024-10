Osimhen alla Juventus, giù la maschera: si chiude

Osimhen alla Juventus, adesso l’opzione per il bomber ha delle novità importanti: i dettagli della situazione.

Nell’ultima analisi pubblicata sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha offerto uno sguardo sulle possibili strategie della Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato, concentrandosi in particolare sulle mosse per rinforzare l’attacco. Secondo il noto giornalista, la Juventus potrebbe pianificare una campagna acquisti estiva altrettanto importante come quella appena conclusa, grazie a un aumento significativo delle risorse a disposizione.

Tra i nomi più caldi accostati alla Juventus c’è quello di Jonathan David, attaccante del Lille. Il canadese, che si è affermato come uno dei migliori giovani bomber in Europa, sarebbe perfettamente in linea con i programmi tecnici della Juventus. Con un profilo giovane, dinamico e prolifico, David rispecchia l’identikit ideale per i bianconeri, alla ricerca di un attaccante versatile in grado di affiancare o sostituire Dusan Vlahovic. L’operazione potrebbe essere resa fattibile dal possibile incremento del budget estivo, permettendo alla Juventus di competere per un giocatore ambito a livello internazionale.

Juventus su David, no a Osimhen

Diverso il discorso per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è considerato uno dei migliori centravanti al mondo, ma secondo Zazzaroni, le possibilità di vederlo in maglia bianconera sono praticamente inesistenti. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha intenzione di vendere il suo gioiello alla Juventus, nonostante la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che non sarebbe comunque valida per un trasferimento all’interno della Serie A.

Zazzaroni ha sottolineato con una nota ironica la fermezza del patron partenopeo, affermando che “Piuttosto che vendere Osimhen alla Juve, De Laurentiis lo regalerebbe ai turchi“. Una chiara dimostrazione di come i rapporti tra Napoli e Juventus restino tesi, soprattutto in ottica di operazioni di mercato.

Con la prospettiva di una disponibilità economica in crescita, la Juventus sembra intenzionata a muoversi con decisione sul mercato, alla ricerca di un profilo offensivo di alto livello. Jonathan David rappresenterebbe una scelta concreta, capace di rafforzare un reparto offensivo che necessita di alternative di qualità. Se Osimhen è fuori discussione, altre piste potrebbero aprirsi per i bianconeri, che cercheranno di trovare un attaccante in grado di fare la differenza sia in Serie A che in campo internazionale. Zazzaroni ha lasciato intendere che la Juventus, forte delle sue risorse e di una visione strategica rinnovata, potrà essere una delle protagoniste del mercato estivo, con l’obiettivo di tornare a competere per i massimi traguardi.