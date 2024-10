Allegri dopo Inzaghi: ciclo finito, scelto il nuovo allenatore

Allegri già dopo Inzaghi, scelto il nuovo allenatore. Le quote non mentono più, i dettagli della situazione.

Con l’attuale stagione del Manchester United segnata da alti e bassi, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile esonero di Erik ten Hag. L’allenatore olandese, si trova ora sotto pressione dopo una serie di risultati deludenti. Le speculazioni su chi potrebbe essere il suo successore si moltiplicano, e il noto bookmaker Bet365 ha già rilasciato le quote per il possibile prossimo allenatore del Manchester United.

Ecco le quote aggiornate: Thomas Tuchel – 7/4. Il tecnico tedesco, attualmente alla guida del Bayern Monaco, è il favorito per prendere le redini dello United. Tuchel ha già dimostrato il suo valore in Premier League con il Chelsea, vincendo la Champions League nel 2021, e potrebbe essere visto come il profilo ideale per riportare stabilità e successo al club inglese.

Inzaghi preferito ad Allegri sulla panchina dello United

Michael Carrick – 5/2. L’ex centrocampista e allenatore ad interim del Manchester United, è molto apprezzato dai tifosi per la sua lunga carriera al club. Carrick ha fatto un buon lavoro alla guida del Boro e potrebbe rappresentare una scelta interna che punta sulla continuità e sulla conoscenza dell’ambiente.

Ruud van Nistelrooy – 4/1 L’ex leggenda del Manchester United potrebbe essere un’opzione intrigante. Van Nistelrooy ha legami profondi con il club ed è visto come un giovane tecnico emergente, anche se la sua esperienza a livello internazionale è ancora limitata. Gareth Southgate – 9/1. Il selezionatore della nazionale inglese ha un ottimo rapporto con molti dei giocatori dello United e viene visto come un possibile successore. Tuttavia, il suo stile di gioco e la sua mancanza di esperienza in un grande club potrebbero rappresentare degli ostacoli.

Kieran McKenna – 16/1. McKenna ha fatto bene nella sua prima esperienza da allenatore. La sua conoscenza dell’ambiente di Carrington potrebbe renderlo un candidato di interesse. Graham Potter – 16/1. Dopo la breve esperienza al Chelsea, Potter rimane uno degli allenatori inglesi più apprezzati per il suo approccio tattico e la sua capacità di costruire squadre competitive. Riuscire a tornare su una panchina di Premier League di alto livello sarebbe un’opportunità per rilanciare la sua carriera. Simone Inzaghi – 18/1. L’allenatore dell’Inter, che ha portato i nerazzurri in finale di Champions League nel 2023, potrebbe essere un’opzione straniera affascinante. Inzaghi ha dimostrato la sua capacità di competere ad alto livello, ma non è ancora chiaro se sarebbe disposto a lasciare l’Italia per la Premier League. Massimiliano Allegri – 20/1. L’ex tecnico della Juventus è stato accostato al Manchester United in passato, e nonostante tutto, Allegri rimane uno degli allenatori più esperti d’Europa. La sua capacità di gestire grandi squadre lo rende un’opzione da tenere in considerazione. Infine Thomas Frank – 20/1. L’allenatore del Brentford ha guadagnato una reputazione positiva per il suo lavoro con il club londinese, portandolo stabilmente in Premier League. Frank è considerato un innovatore tattico, ma potrebbe essere visto come un rischio per un club delle dimensioni dello United. Con queste quote, i bookmaker danno un’idea chiara delle probabilità di vedere uno di questi allenatori sulla panchina dei Red Devils, qualora Erik ten Hag dovesse essere esonerato. Tra nomi illustri e scelte più sorprendenti, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.