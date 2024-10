Lascia la Juve e vola in una big spagnola: decisione clamorosa

Lascia la Juventus e vuola da una big in Spagna, la decisione è clamorosa. Tutti i dettagli del caso del bianconero.

Paul Pogba torna al centro delle voci di mercato, questa volta con un possibile futuro in Spagna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista francese, attualmente alla Juventus, avrebbe avviato i contatti con tre dei club più prestigiosi della Liga: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.

Nonostante il periodo difficile, segnato da problemi fisici e dalle recenti vicende legate all’antidoping, Pogba continua a suscitare l’interesse delle grandi squadre europee. I club spagnoli potrebbero decidere di puntare sul francese, che rimane un giocatore di grande talento e di comprovata esperienza internazionale.

Pogba futuro in Spagna? C’è il Real e non solo

Il Real Madrid, da tempo alla ricerca di un centrocampista che possa garantire qualità e fisicità, sarebbe tra i principali candidati a monitorare la situazione di Pogba. Anche il Barcellona, nonostante i problemi finanziari, potrebbe tentare un colpo di mercato sfruttando eventuali condizioni favorevoli. Infine, l’Atletico Madrid, sempre attento ai colpi a parametro zero, potrebbe essere un’opzione interessante per rilanciare il francese.

Resta da capire quale sarà la scelta di Pogba e se davvero uno dei giganti della Liga deciderà di scommettere su di lui. Quel che è certo è che il nome di Paul Pogba continua a essere molto presente nei radar del calcio europeo, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. L’eventualità di un trasferimento di Paul Pogba in Spagna potrebbe rappresentare una svolta importante per la sua carriera, che negli ultimi anni ha subito una brusca frenata a causa di infortuni e, più recentemente, delle vicende legate all’antidoping. Il suo legame con la Juventus si è complicato, e una nuova sfida in Liga potrebbe offrirgli l’opportunità di rilanciarsi ai massimi livelli.

Tra i club interessati, il Real Madrid sembra essere il più adatto a garantire a Pogba un palcoscenico importante. I “blancos” hanno cercato a lungo un centrocampista che possa combinare fisicità, tecnica e visione di gioco, qualità che Pogba ha dimostrato durante i suoi anni migliori. Con l’addio di Casemiro e il futuro di Luka Modric sempre più incerto, l’arrivo di Pogba potrebbe rafforzare un reparto che sta cercando di rigenerarsi attorno a giovani talenti come Camavinga e Bellingham. Per il francese, indossare la maglia del Real sarebbe anche la realizzazione di un sogno mai nascosto, visto che già nel 2019 aveva espresso il desiderio di trasferirsi alla corte di Zinedine Zidane. Anche se quell’opportunità sfumò, le porte del Bernabeu potrebbero riaprirsi, soprattutto se le sue condizioni fisiche dovessero migliorare.