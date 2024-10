Tegola Juventus: c’è lesione

Tegola Juventus, adesso, è stata evidenziata una lesione muscolare: i dettagli sulla situazione relativa al giocatore bianconero.

Ore di apprensione in casa Juventus per le condizioni di Weston McKennie. Il centrocampista americano, che si trovava in ritiro con la sua nazionale per gli impegni internazionali, è stato rimandato a Torino anticipatamente a causa di un infortunio. La federazione statunitense, in un comunicato ufficiale, ha parlato di una “lieve lesione“, ma ora si attendono ulteriori accertamenti per capire l’esatta entità del problema.

McKennie sarà sottoposto a controlli approfonditi presso il JMedical tra oggi e domani, con l’obiettivo di valutare nel dettaglio le sue condizioni fisiche. L’esito degli esami dirà se il centrocampista sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro la Lazio, in programma al rientro dalla sosta per le nazionali.

Infortunio McKennie: “C’è lieve lesione”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio potrebbe essere di natura muscolare, e si sospetta uno stiramento. Nel caso in cui questa diagnosi venisse confermata, il rischio è che McKennie debba saltare non solo la partita contro la Lazio, ma anche le successive sfide contro Stoccarda e Inter.

L’eventuale assenza di McKennie rappresenterebbe un duro colpo per la Juventus, che già si trova a dover fare i conti con altri infortuni e squalifiche. Il centrocampista americano si è rivelato un elemento fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra bianconera, grazie alla sua versatilità e capacità di coprire più ruoli in mezzo al campo.

Con l’infermeria che rischia di riempirsi ulteriormente, Thiago Motta si troverebbe a dover ripensare le sue scelte per i prossimi impegni cruciali. Per la Juventus, le prossime ore saranno decisive per capire se McKennie potrà recuperare in tempo o se dovrà fermarsi ai box per un periodo più lungo.