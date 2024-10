Una stella nel firmamento Juve: Giuntoli stacca l’assegno

Adesso Giuntoli è pronto a staccare l’assegno, ecco cosa sta succedendo in casa Juventus: tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus sembra avere le idee molto chiare sul futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato in prestito dal Milan, ha saputo impressionare in queste prime partite della stagione, guadagnandosi sempre più spazio nelle scelte di Thiago Motta. Le sue prestazioni convincenti hanno fatto breccia non solo nel cuore dei tifosi, ma anche nella mente dell’allenatore bianconero, che ha deciso di puntare su di lui nonostante l’iniziale abbondanza di alternative difensive.

Kalulu è riuscito a mettersi in evidenza sin dai primi minuti in campo, mostrando sicurezza e solidità in fase difensiva. Il grave infortunio di Gleison Bremer ha accelerato la sua ascesa, ma la sua titolarità sembra essere più che meritata. L’ex giocatore del Milan ha saputo sfruttare ogni occasione, diventando un elemento chiave della retroguardia juventina.

Kalulu verso il riscatto: tutto deciso per 20 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ora nell’agenda del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli c’è in programma un incontro con il Milan per discutere del riscatto del difensore. Sebbene la Juventus abbia altre priorità sul mercato, la strada per la permanenza di Kalulu sembra essere tracciata. La cifra fissata per il riscatto si aggira attorno ai 20 milioni di euro, includendo quanto già versato per il prestito.

Questa cifra, che inizialmente sembrava elevata, è ora vista come un vero affare, considerato il rendimento di Kalulu. Il difensore ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative e la Juventus è intenzionata a farlo suo a titolo definitivo.

La Juventus è quindi pronta a scommettere su Kalulu, riconoscendo il suo potenziale e la sua capacità di integrarsi perfettamente nel progetto tecnico di Motta. Il giovane difensore potrebbe diventare uno dei pilastri della difesa bianconera nei prossimi anni, consolidando il suo posto nella squadra e giustificando l’investimento. Per il momento, senza fretta, l’incontro con il Milan si terrà nei prossimi mesi, ma il futuro di Kalulu sembra sempre più legato ai colori bianconeri.