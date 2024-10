Altro che Juventus: piomba anche il Napoli

Piomba anche il Napoli di Antonio Conte sul giocatore. Ecco i dettagli della potenziale trattativa per gennaio.

Secondo quanto riportato da The Sun, Ben Chilwell potrebbe essere il prossimo grande nome della Premier League a unirsi all’esodo verso la Serie A, con il Napoli di Antonio Conte fortemente interessato al terzino del Chelsea. Dopo aver già concluso gli acquisti di Scott McTominay e Billy Gilmour, i partenopei stanno monitorando la situazione di Chilwell, in vista di una possibile partenza da Stamford Bridge nel mercato invernale.

Il terzino sinistro inglese potrebbe trasferirsi in prestito con un’opzione per un accordo a lungo termine al termine della stagione. La sua situazione al Chelsea è delicata: nonostante la sua convocazione recente nella squadra della Premier League, Chilwell sembra preoccupato per la mancanza di spazio nella formazione e potrebbe quindi essere aperto a un trasferimento.

Chilwell in Serie A: Napoli in pole per l’acquisto

Il Napoli, va detto, tuttavia, che non è l’unico club interessato al difensore. Anche diversi club di Premier League, tra cui Fulham, Crystal Palace e Ipswich, stanno valutando la possibilità di fare un’offerta a gennaio. Non è da escludere nemmeno l’interesse della Juventus, che potrebbe inserirsi nella corsa per Chilwell, specialmente se la situazione in casa bianconera richiedesse rinforzi sulle fasce.

Per il Chelsea, una cessione di Chilwell potrebbe rappresentare una scelta ponderata, vista la necessità di sfoltire la rosa e migliorare la gestione di un gruppo numeroso. Tuttavia, la sua partenza sarebbe un colpo di scena, dato che poche settimane fa sembrava aver riconquistato il suo posto nella squadra londinese.

Il futuro di Chilwell resta dunque incerto, ma un possibile trasferimento al Napoli rappresenterebbe una grande occasione per il difensore inglese di ritrovare spazio e continuità in un contesto competitivo come quello della Serie A. L’interesse della Juventus per Ben Chilwell potrebbe aggiungere un ulteriore livello di complessità alla situazione del terzino inglese. Con il Napoli in pole position, la Juventus, sempre attenta alle opportunità di mercato, potrebbe cercare di inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La squadra bianconera sta vivendo una fase di transizione, con Thiago Motta che sta cercando di rinnovare la rosa, e un rinforzo sulla fascia sinistra potrebbe essere una mossa strategica.