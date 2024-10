Un altro centrocampista KO: a serio rischio per Juventus-Lazio

Un altro centrocampista ko per la sfida casalinga tra Juventus e Lazio. Il punto della situazione con tutti i dettagli del caso.

Preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Matteo Guendouzi, in dubbio per la sfida di sabato contro la Juventus. Il centrocampista francese ha riportato un trauma contusivo al mignolo del piede durante la partita di lunedì sera contro il Belgio, un infortunio che potrebbe tenerlo fuori dal campo in un momento cruciale per la stagione biancoceleste.

Il pestone subito ha sollevato non poche preoccupazioni nello staff medico della Lazio, che domani valuterà l’entità del danno con esami strumentali. Questi accertamenti saranno decisivi per capire se Guendouzi potrà recuperare in tempo per la delicata trasferta di Torino o se sarà costretto a saltare una o più partite.

Guendouzi a rischio per Juventus-Lazio

Per il tecnico Marco Baroni, l’eventuale assenza del centrocampista sarebbe un duro colpo, soprattutto considerando che la Lazio ha già perso Manuel Lazzari per una lesione muscolare. Guendouzi, uno dei punti fermi della formazione biancoceleste, è un elemento chiave del centrocampo laziale grazie alla sua grinta e visione di gioco.

L’auspicio di Baroni è che gli esami medici possano dare buone notizie, ma l’incertezza rimane. In caso di forfait, il tecnico dovrà studiare soluzioni alternative per mantenere competitiva la squadra in vista di un match che si preannuncia decisivo per le ambizioni della Lazio in Serie A.