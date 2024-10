Juventus no limits, firma planetaria: accordo UFFICIALE

Juventus senza limiti, ecco cosa sta succedendo. UFFICIALE il nuovo accordo che hanno siglato i bianconeri: i dettagli.

La Juventus ha ufficializzato un nuovo accordo di sponsorizzazione che vede Azimut, gruppo leader nel settore della gestione patrimoniale, diventare il nuovo sponsor di manica per la stagione in corso. Questo partnership rappresenta un ulteriore passo avanti per la Juventus nel consolidare il proprio brand a livello globale, unendo le forze con un’azienda che condivide valori come innovazione e crescita sostenibile.

🤝 Azimut nuovo sponsor di manica della Juventus 🤝 @beewise — JuventusFC (@juventusfc) October 17, 2024

Azimut, con una solida presenza internazionale e una reputazione costruita sulla qualità dei propri servizi, si affianca alla Juventus per offrire visibilità e rafforzare la sinergia tra sport e mondo finanziario. La collaborazione prevede una serie di iniziative che includeranno anche la piattaforma Beewise, con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi attraverso strumenti digitali e promuovere soluzioni di investimento innovative.

Juventus, siglato l’accordo: Azimut nuovo sponsor

Questa mossa evidenzia la capacitĂ della Juventus di attrarre partner di alto profilo, puntando su una strategia che coniuga il successo sportivo con il consolidamento delle relazioni commerciali di primo piano.

L’accordo con Azimut come sponsor di manica della Juventus è una novitĂ significativa che si inserisce nella strategia di crescita del club sia sul piano sportivo che su quello commerciale. Dopo la presentazione ufficiale, la partnership sottolinea il prestigio e l’attrattiva della Juventus verso aziende di spessore internazionale, evidenziando come la maglia bianconera resti un asset di grande valore per i brand che cercano visibilitĂ globale.

Azimut, attiva in oltre 17 paesi, è una realtà affermata nella gestione del risparmio e degli investimenti, con una forte spinta verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità . Questo legame non è solo un vantaggio per la Juventus in termini di sponsorizzazione, ma permette anche ai tifosi di entrare in contatto con soluzioni finanziarie avanzate attraverso la piattaforma Beewise, che sarà parte integrante della collaborazione. Il logo di Azimut sulle maniche della Juventus comparirà durante tutte le competizioni ufficiali della stagione, portando il marchio ad avere un’enorme visibilità grazie all’esposizione mediatica del club. Per la Juventus, si tratta di un ulteriore tassello che arricchisce il proprio network di partnership di alto livello, dopo aver già stretto accordi con marchi leader in altri settori.