Offerta da 45 milioni del Real Madrid. Bye bye Juventus. Adesso l’operazione sembra indirizzata ai blancos: i dettagli.

Con la stagione 2025-2026 in mente, il Real Madrid si sta muovendo per garantire rinforzi in difesa, un reparto che necessita di ulteriori certezze per il futuro. Gonçalo Inácio, classe 2001, rappresenta uno dei giovani difensori più promettenti del panorama europeo e il suo profilo è perfetto per i piani dei “Blancos”. Tuttavia, la sua clausola di rescissione, fissata a 60 milioni di euro, rappresenta un ostacolo significativo per il club spagnolo.

Con la stagione 2025-2026 in mente, il Real Madrid si sta muovendo per garantire rinforzi in difesa, un reparto che necessita di ulteriori certezze per il futuro. Gonçalo Inácio, classe 2001, rappresenta uno dei giovani difensori più promettenti del panorama europeo e il suo profilo è perfetto per i piani dei “Blancos”. Tuttavia, la sua clausola di rescissione, fissata a 60 milioni di euro, rappresenta un ostacolo significativo per il club spagnolo.

Gonçalo Inácio al Real Madrid: offerti 45 milioni

Florentino Pérez, insieme al direttore generale José Ángel Sánchez e all’esperto di mercato Juni Calafat, ha stabilito un tetto massimo di 45 milioni di euro, cifra che includerebbe anche dei bonus legati a performance future. Questa proposta riflette la stessa strategia adottata per altri giovani difensori come Leny Yoro. Pérez non intende superare questa soglia, cercando di evitare l’esborso totale della clausola.

Il punto cruciale della trattativa sarà la posizione dello Sporting Lisbona, che non sembra intenzionato a concedere sconti e potrebbe fare leva sulla clausola per trattenere il giocatore o massimizzare il suo valore. Se il club portoghese insisterà nel richiedere il pagamento dei 60 milioni previsti, il Real Madrid potrebbe trovarsi costretto a valutare alternative o attendere tempi più favorevoli. Il giocatore piaceva anche alla Juventus, che adesso potrebbe, però, trovarsi costretta a rinunciare all’operazione visto soprattutto il costo effettivo della trattativa.

Florentino Pérez è pronto a fare uno sforzo importante per assicurarsi Gonçalo Inácio, ma il Real Madrid non sembra disposto a raggiungere i 60 milioni richiesti dallo Sporting Lisbona. La prossima mossa dipenderà dalle richieste del club portoghese, ma una cosa è certa: Inácio rappresenta uno dei nomi più caldi per il futuro della difesa madridista. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà e se, appunto, i blancos riusciranno a chiudere il giocatore al costo effettivo dell’offerta. La Juventus, nel mentre, potrebbe valutare attentamente di sondare anche altri giocatori ma rimanere, comunque, alla finestra in caso le cose con i blancos dovessero andare in maniera diversa.