Tonali alla Juventus con lo scambio: l’affare è clamoroso

Tonali alla Juventus. Ecco come l’ex Milan potrebbe ritornare in Serie A. L’affare comprenderebbe uno scambio: i dettagli dell’operazione.

La Juventus, sotto la guida del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sta delineando una nuova strategia per il futuro che prevede una maggiore “italianizzazione” della rosa. Dopo le grandi manovre dell’ultima estate, che hanno portato a una rivoluzione nella squadra bianconera, Giuntoli guarda già oltre, puntando su giovani talenti italiani e opportunità di mercato.

Uno dei nomi che spicca è quello di Nicolò Bertola, difensore classe 2003 attualmente in forza allo Spezia e punto fermo della Nazionale Under 21. Con il suo contratto in scadenza a giugno, Bertola è diventato oggetto di interesse di diversi club, tra cui l’Inter, che sarebbe pronta a ingaggiarlo a parametro zero. Tuttavia, la Juventus potrebbe anticipare i rivali, come fatto con Tiago Djalò, assicurandosi il giovane difensore già a gennaio per poi eventualmente lasciarlo in prestito ai liguri. A centrocampo, il nome che attira l’attenzione è quello di Douglas Luiz. Nonostante il brasiliano non abbia ancora trovato piena continuità in Serie A, resta molto apprezzato in Premier League, e potrebbe essere inserito in uno scambio per riportare in Italia Sandro Tonali.

Scambio Douglas Luiz – Tonali: l’ultima suggestione di Giuntoli

L’ex Milan, ora al Newcastle, vedrebbe di buon occhio un ritorno nel suo paese, e Giuntoli starebbe valutando l’opportunità di un affare che riporterebbe qualità ed esperienza al centrocampo bianconero.

La suggestione potrebbe, a questo punto, prendere piede. Il brasiliano potrebbe quindi ritornare in Premier League, dopo l’esperienza con l’Aston Villa mentre l’italiano, assoluto protagonista del Milan dello scudetto che fu, ritornerebbe in Italia, in Serie A. Operazione che potrebbe mettere d’accordo entrambe le parti.

Per l’attacco invece, l’obiettivo principale resta, ancora, Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è da tempo nei radar della Juventus, ma con il budget limitato per il mercato di gennaio, Giuntoli potrebbe provare a chiudere un’operazione basata su un prestito con obbligo di riscatto, una formula che potrebbe convincere i partenopei. Questa mossa permetterebbe alla Juventus di rafforzare l’attacco senza gravare eccessivamente sui conti immediati, mantenendo la flessibilità finanziaria per l’estate. Questa strategia riflette la volontà della Juventus di costruire una squadra più italiana e giovane, puntando su talenti emergenti e su giocatori di esperienza che conoscono già il campionato. Giuntoli, noto anche e soprattutto per le sue operazioni astute, cercherà di sfruttare al meglio le occasioni di mercato, con l’obiettivo di rendere la Juventus competitiva sia in Italia che in Europa.