Da Vlahovic ad Osimhen: mossa definitiva, la Juve gode due volte

La mossa adesso è definitiva. Ecco come la Juventus potrebbe godere ben due volte: tutti i dettagli dell’operazione.

Secondo un recente report di Football Insider, l’Arsenal non sarebbe intenzionato a muoversi per Victor Osimhen durante la finestra di mercato invernale, nonostante la possibilità di attivare la clausola rescissoria che lo libererebbe dal Galatasaray, dove è attualmente in prestito. Questo allontana, almeno temporaneamente, l’idea di un affare già a gennaio, con i Gunners che potrebbero invece puntare su Osimhen nella prossima estate.

Anche il Chelsea rimane interessato all’attaccante nigeriano, ma al pari dell’Arsenal, sembra voler rimandare un investimento così importante al prossimo anno. Questo scenario potrebbe influenzare le strategie di mercato di altri club, inclusa la Juventus, che sta monitorando da vicino la situazione legata a Dusan Vlahovic. Con Arsenal e Chelsea apparentemente fuori dalla corsa per Osimhen a gennaio, i bianconeri potrebbero avere maggior respiro per gestire la posizione di Vlahovic, dato che si parlava di un possibile assalto delle due squadre inglesi per il serbo nel mercato invernale.

Le inglesi lasciano perdere: rimandati in estate

L’interesse per Vlahovic non è scomparso, ma senza pressioni immediate da parte di Arsenal e Chelsea, la Juventus potrebbe avere il tempo necessario per valutare con calma il futuro del suo attaccante. Questo potrebbe portare a una strategia più conservativa da parte della Juventus, che potrebbe decidere di trattenere Vlahovic almeno fino all’estate, quando il mercato sarà più attivo e le opportunità per l’attaccante serbo potrebbero aumentare.

In questo scenario, la Juventus avrà il vantaggio di gestire con più tranquillità la situazione, evitando mosse affrettate e studiando al meglio il futuro di Vlahovic, anche in vista di possibili rinforzi offensivi per il prossimo anno.

La situazione che circonda Victor Osimhen e Dusan Vlahovic può avere un impatto significativo sulle strategie di mercato di club come Arsenal, Chelsea e Juventus. Con Arsenal e Chelsea che sembrano voler posticipare i loro piani per Osimhen fino all’estate, si apre una finestra di opportunità per la Juventus. Questo scenario permette ai bianconeri di gestire la situazione di Vlahovic con maggiore calma, senza la pressione di dover prendere decisioni immediate su un possibile trasferimento a gennaio. L’estate 2025 potrebbe quindi rivelarsi un momento cruciale per il mercato degli attaccanti, con Arsenal e Chelsea pronti a riaprire la caccia a Osimhen e altri top club che potrebbero tornare alla carica per Vlahovic. In ogni caso, la Juventus sembra aver guadagnato tempo per riflettere e pianificare con attenzione il futuro del proprio reparto offensivo.