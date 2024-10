Juventus fulminata: salta definitivamente il suo arrivo a Torino

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione potrebbe non concludersi come sperato. Ecco cosa potrebbe succedere in dettaglio.

Léo Ortiz, difensore centrale del Flamengo, ha recentemente attirato l’attenzione della Juventus, ma sembra aver già definito il suo futuro. Secondo quanto riportato da Bolavip Brasile, nonostante l’interesse del club italiano per il prossimo mercato, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di rimanere in Brasile e continuare la sua avventura con il Flamengo.

Ortiz è stato un elemento fondamentale per il club carioca, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore Filipe Luís, che lo ha impiegato principalmente nel suo ruolo naturale in difesa, a differenza di quanto fatto con Tite, che lo utilizzava in una posizione più avanzata. La sua abilità nel passaggio e la solidità difensiva hanno attirato le attenzioni di diverse squadre, inclusa la Juventus, ma il difensore sembra determinato a rimanere al Flamengo.

Vuole rimanere in Brasile: Léo Ortiz ha deciso il suo futuro

Nonostante le indagini di mercato e la tentazione di un’avventura in Europa, Léo Ortiz ha manifestato la sua volontà di rimanere concentrato sugli obiettivi del Flamengo, che include la lotta per restare nelle prime quattro posizioni della Brasileirão e progredire nella Copa do Brasil. Il Flamengo, dal canto suo, si sente tranquillo, poiché il difensore ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, una cifra che rende molto difficile un suo trasferimento immediato.

Con questa chiarezza sul futuro di Ortiz, il Flamengo può concentrarsi sulle sfide imminenti, a partire dal prossimo match contro il Fluminense, valido per il 30° turno della Serie A brasiliana. Il Rubro-Negro, con il supporto della sua dirigenza e delle scelte tecniche di Filipe Luís, punta a mantenere alta la concentrazione e a continuare a rafforzare il proprio cammino nelle competizioni in corso.

Nonostante l’interesse concreto della Juventus, che ha messo gli occhi sul difensore per la finestra di mercato successiva, Ortiz sembra convinto di rimanere in Brasile per consolidare la sua posizione al Flamengo e continuare a lottare per titoli importanti con il club carioca. Dal punto di vista del Flamengo, mantenere un giocatore del calibro di Ortiz in rosa significa preservare la solidità difensiva e continuare a costruire una squadra competitiva. La sua permanenza riduce anche la necessità di cercare un sostituto altrettanto valido, che potrebbe essere difficile da trovare sul mercato, specialmente in una posizione così cruciale come quella di difensore centrale.