‘Scambio’ Juventus-Atletico Madrid: riecco Rodrigo De Paul

Rispunta un vecchio volto della Serie A e obiettivo concreto dei bianconeri: ecco cosa potrebbe succedere con De Paul.

L’Atlético Madrid continua a mantenere vivo l’interesse per Paul Pogba, nonostante le difficoltà che il centrocampista francese ha affrontato negli ultimi mesi. Dopo che la sua squalifica è stata ridotta, Pogba potrà tornare in campo a partire da gennaio, e diversi club, inclusi i “Colchoneros“, hanno iniziato a considerare la possibilità di un suo reclutamento.

Secondo le indiscrezioni dall’estero, da ‘elgoldigital’, sia Antoine Griezmann che l’allenatore Diego Simeone sarebbero favorevoli all’operazione, vedendo in Pogba un rinforzo importante per la seconda parte della stagione. Griezmann, grande amico di Pogba dai tempi delle selezioni giovanili francesi, ha giocato un ruolo chiave nel spingere per il suo arrivo, credendo che il francese possa portare qualità e leadership al centrocampo biancorosso.

Scambio Pogba-De Paul: così la Juve cambia il centrocampo

Tuttavia, l’arrivo di Pogba è strettamente legato alla partenza di un altro centrocampista. In questo contesto, Rodrigo De Paul è il principale candidato a lasciare l’Atlético Madrid. Il centrocampista argentino non ha convinto completamente né i tifosi né Simeone, che lo considera non decisivo per le esigenze della squadra. Il contributo di De Paul è stato finora inferiore alle aspettative, e il club sta valutando l’ipotesi di cederlo per fare spazio a Pogba e quindi, da qui, prende l’idea di un potenziale scambio tra i due profili in questione.

Tra le destinazioni possibili per De Paul c’è il Manchester United, club che avrebbe già chiesto informazioni sulle condizioni per il suo trasferimento. La cessione dell’argentino permetterebbe all’Atlético di liberare spazio salariale e finanziare l’arrivo di Pogba, la cui situazione contrattuale e costi sono comunque una preoccupazione per il club.

La Juventus, nel frattempo, potrebbe monitorare da lontano la situazione, soprattutto se Pogba dovesse effettivamente lasciare Torino. Il club bianconero, alle prese con una stagione in cui il centrocampo non ha ancora trovato il giusto equilibrio, potrebbe optare per un rinforzo estivo, con un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle attualmente in rosa. Tuttavia, tutto dipenderà da come si evolveranno le situazioni sia a Torino che a Madrid nei prossimi mesi. Simeone ha dato il suo via libera all’operazione, ma l’Atlético dovrà lavorare con attenzione per gestire le questioni finanziarie e trovare una soluzione per De Paul, in modo da concretizzare l’arrivo di Pogba. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se questa operazione potrà effettivamente andare in porto e se Pogba tornerà a essere protagonista in un club di alto livello come l’Atlético Madrid.

