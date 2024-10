Post Juve-Lazio choc per Douglas Luiz: ladri in casa, ecco cosa è successo

Post Juve-Lazio choc per Douglas Luiz: ladri in casa a Torino. Ecco cosa è successo, fortunatamente nessuno ha avuto problemi

Non solo le polemiche per via del colpo a Patric che avrebbe, secondo alcuni, potuto costare il cartellino rosso e quindi un ulteriore difficoltà per la Juventus di andare a vincere la partita di ieri sera contro la Lazio, ma anche un post partita choc per Douglas Luiz, così come viene raccontato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Un post partita traumatico per il centrocampista brasiliano, che nel momento in cui è rientrato a casa ha capito che prima di lui, purtroppo, ci erano passati i ladri. Si era fermato fuori a cena dopo la gara dell’Allianz Stadium, ma la sua casa in collina è stata messa a soqquadro da parte di alcuni malviventi che hanno portato via un bel po’ di cose. Non solo di sua proprietà, ma anche di proprietà della compagna, Alisha Lehmann, esterna offensiva della squadra femminile della Juventus che era in ritiro a Milan visto che sta giocando proprio in questo momento contro l’Inter per il campionato.

Post Juve-Lazio choc, ecco cosa hanno rubato a Douglas Luiz

Sempre il quotidiano rosa svela che dalla villa del giocatore mancano 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti della compagna. L’allarme è scattato in piena notte, erano circa l’una e mezza quando sono intervenute le volanti della Polizia e anche della scientifica per capire se ci sono delle tracce che possano aiutare ad arrivare a chi ha commesso il fatto.

“Non è la prima volta che si registra un furto in abitazione all’interno delle villette in collina, una delle zone più eleganti e prestigiose di Torino. Un paio di anni fa una brutta avventura del genere l’avevano vissuta in momenti diversi Moise Kean e Kaio Jorge, oltre che Di Maria che era riuscito a lanciare l’allarme – con l’aiuto di Vlahovic, in quel momento suo vicino di casa”. Insomma, una situazione davvero difficile per il brasiliano, che adesso si dovrà riprendere anche dopo questa brutta esperienza.