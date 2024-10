Tradimento Juventus, firma subito con l’Inter: affare da 24 milioni

Adesso potrebbe firmare subito con l’Inter, affare da 24 milioni di euro. Tutti i dettagli sulla potenziale operazione.

Il Liverpool ha manifestato un forte interesse per alcuni dei principali difensori dell’Inter, e i Reds sembrano pronti a fare un’offerta per rinforzare la propria difesa. Tuttavia, l’Inter non ha intenzione di farsi cogliere impreparata e sta accelerando i contatti per assicurarsi la firma del difensore tedesco Jonathan Tah, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Secondo fonti di TEAMtalk, il club nerazzurro vorrebbe bloccare Tah già nei primi mesi del 2025 con un pre-contratto, anticipando la concorrenza del Liverpool e di altre squadre europee.

Jonathan Tah, che ha vinto la Bundesliga come vice-capitano del Bayer Leverkusen la scorsa stagione, è diventato uno dei difensori più richiesti in Europa. Oltre all’Inter, anche il Bayern Monaco e il Milan sono pronti a sfidarsi per il giocatore, con il Liverpool che, parallelamente, sta valutando altre opzioni per la difesa come Loic Badé del Siviglia e Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona.

L’inter si fa sotto per Jonathan Tah: c’è il pre-contratto

L’Inter è consapevole della forte concorrenza e intende muoversi rapidamente per battere la concorrenza sul tempo. Il club milanese considera Tah la scelta ideale per sostituire Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, due pilastri della difesa nerazzurra, che a fine stagione avranno rispettivamente 37 e 33 anni e potrebbero non essere rinnovati.

Il difensore tedesco, che compirà 29 anni a febbraio, avrebbe già espresso interesse a considerare la proposta dell’Inter. Attraverso intermediari, il club ha fatto sapere all’entourage di Tah di essere pronto a mettere sul tavolo un contratto fino al 2029 con un ingaggio di 6 milioni di euro all’anno, equivalente a circa 96.000 sterline a settimana. L’Inter spera di replicare operazioni simili a quelle realizzate lo scorso anno con Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, con i quali era stato raggiunto un accordo nei primi mesi del 2024, garantendosi così una solida base per i trasferimenti di Bosman rispettivamente da Porto e Napoli.

Per l’Inter, l’obiettivo è chiaro: bloccare subito Tah per rafforzare un reparto difensivo che vedrà la partenza di Acerbi o De Vrij. La sua esperienza e il suo ruolo da leader nel Bayer Leverkusen lo rendono un elemento fondamentale per il futuro nerazzurro, in un’ottica di rinnovamento della rosa. L’Inter ha già dimostrato di saper agire in anticipo sul mercato e spera di fare lo stesso con Tah, per evitare la concorrenza e assicurarsi un giocatore che possa garantire solidità per le stagioni a venire. Nel frattempo, il Liverpool continua a valutare le alternative in difesa. Oltre a Tah, i Reds stanno monitorando da vicino Loic Badé del Siviglia e Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Entrambi i giocatori sono considerati profili adatti per rafforzare il reparto difensivo di Jürgen Klopp, ma con Tah in cima alla lista delle preferenze. Tuttavia, l’Inter spera di chiudere l’accordo prima che il Liverpool decida di fare una mossa concreta.