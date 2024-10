Scelto l’erede di Bremer: la Juventus lo soffia all’Inter

La Juventus ha già scelto l’erede di Bremer. I bianconeri, infatti, superano la corsa ai nerazzurri: i dettagli.

Guardando Ardian Ismajli in queste prime otto giornate di campionato, sembra di rivedere il Gleison Bremer del Torino, quando, nella stagione che lo vide vincere il premio di miglior difensore della Serie A, annullava con impressionante sicurezza qualsiasi attaccante. Oggi, l’albanese classe 1996 sta mostrando una solidità difensiva simile, confermata dalle sue prestazioni contro attaccanti di primo piano come Dovbyk, Vlahovic e Lukaku.

Le ottime impressioni lasciate da Ismajli non sono solo sensazioni: i dati statistici confermano il suo straordinario impatto. Il difensore dell’Empoli ha vinto l’80% dei contrasti, il 63% dei duelli complessivi e il 60% di quelli aerei, confermandosi un baluardo nelle sfide individuali. A tutto questo si aggiungono ben 78 interventi risolutori, 7 respinte e 14 intercetti, numeri che dimostrano quanto sia decisivo nel disinnescare le azioni avversarie. Non solo, Ismajli ha subito 7 falli, mantenendo una disciplina encomiabile con solo 4 infrazioni commesse, solitamente nelle fasi iniziali di gara, dove riesce subito a trovare il giusto posizionamento e a prendere le misure sugli avversari.

Ardian Ismajli: è lui il sostituto di Bremer

A differenza di Bremer, il cui passaggio dal Torino alla Juventus ha rappresentato una grande plusvalenza per i granata, il futuro di Ismajli potrebbe non garantire lo stesso ritorno economico per l’Empoli. Il suo contratto scade a giugno, il che limita la possibilità di un guadagno elevato per il club toscano.

Tuttavia, le strade possibili per il difensore sono due: un trasferimento anticipato alla Juventus già a gennaio o una cessione la prossima estate, con Inter e Napoli tra le squadre interessate. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, nutre da tempo stima per Ismajli e potrebbe decidere di anticipare la concorrenza con un’offerta a gennaio, garantendo all’Empoli una piccola cifra e portando il difensore a Torino.

Ardian Ismajli sta dimostrando di essere un difensore di alto livello in Serie A, e il suo futuro potrebbe vedere uno step decisivo in un top club italiano, con il 2024 pronto a regalargli nuove sfide e opportunità. Adesso la Juventus ha un profilo che piace e che potrebbe fare al caso proprio. Staremo a vedere cosa succederà.