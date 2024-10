Diagnosi UFFICIALE, ultim’ora: salta Inter-Juventus

Adesso è arrivata la diagnosi UFFICIALE, salterà il derby d’Italia previsto per il weekend. Tutti i dettagli della situazione.

Brutte notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Il difensore centrale Francesco Acerbi ha riportato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’infortunio è avvenuto durante una delle ultime sessioni di allenamento, causando immediata preoccupazione nello staff tecnico.

Le prime diagnosi indicano che Acerbi sarà quasi sicuramente costretto a saltare il big match contro la Juventus. La sua assenza rappresenta un problema per l’Inter, poiché il difensore è stato uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra dall’inizio della stagione. Il match contro i bianconeri è di grande importanza per entrambe le squadre, che stanno lottando per mantenere il passo in vetta alla classifica.

Acerbi si ferma, out per il derby d’Italia

Simone Inzaghi dovrà ora valutare le alternative, con la possibilità di impiegare de Vrij o Darmian nel ruolo di centrale, cercando di mantenere stabilità difensiva in una sfida così delicata. Le prossime ore saranno decisive per monitorare le condizioni di Acerbi, ma il recupero per la sfida contro la Juventus appare al momento improbabile.

L’elongazione al bicipite femorale riportata da Francesco Acerbi è un infortunio che, pur non essendo tra i più gravi, richiede comunque attenzione e tempi di recupero adeguati per evitare ricadute. Solitamente, per questo tipo di problema muscolare, i tempi di recupero possono variare da pochi giorni a un paio di settimane, a seconda della gravità. La prudenza sarà fondamentale per lo staff medico dell’Inter, soprattutto considerando l’importanza della stagione e l’alto numero di partite ravvicinate che attendono i nerazzurri.

L’assenza di Acerbi, quasi certa per la sfida contro la Juventus, costringerà Simone Inzaghi a rivedere i suoi piani difensivi. Il tecnico dell’Inter ha sempre puntato molto sull’esperienza e sulla capacità di Acerbi di guidare la linea difensiva, sia in termini di posizionamento che di leadership. Senza di lui, il tecnico potrebbe affidarsi a Stefan de Vrij, che ha già dimostrato di poter essere una valida alternativa, oppure adattare Matteo Darmian, che ha giocato in diverse posizioni nella difesa a tre.