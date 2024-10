Yildiz via dalla Juventus: l’offerta del top club è clamorosa

Yildiz via dalla Juventus? Adesso ci sarebbe l’offerta dal top club: tutti i dettagli della potenziale trattativa.

Il Real Madrid, come riportano dal portale estero ‘fichajes’, sempre alla ricerca di giovani talenti per rafforzare la propria rosa, ha messo gli occhi su tre promettenti giocatori della Serie A. Carlo Ancelotti e Florentino Pérez hanno identificato Giorgio Scalvini, Kenan Yildiz e Michael Kayode come potenziali rinforzi per i prossimi mercati di trasferimento, nell’ottica di ringiovanire e dare nuovo slancio alla squadra merengue. Questi tre giocatori, che si stanno distinguendo con le rispettive squadre italiane, sono visti come elementi chiave per il futuro del club spagnolo.

Il primo nome nella lista del Real Madrid è quello di Giorgio Scalvini, difensore centrale italiano di 20 anni, attualmente in forza all’Atalanta. Scalvini ha un contratto con la squadra bergamasca fino al 2028 e il suo valore di mercato è stimato intorno ai 45 milioni di euro. Nonostante il giovane difensore sia reduce da un infortunio al legamento crociato, il suo rientro è previsto per novembre, momento in cui il club madrileno monitorerà attentamente il suo rendimento. Il secondo talento nel mirino del Real Madrid è proprio Kenan Yildiz, trequartista turco di 19 anni in forza alla Juventus. Yildiz ha impressionato per la sua versatilità in attacco, contribuendo con gol e assist nonostante la sua giovane età. Con un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2029, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Yildiz incanta il Real Madrid: è nel mirino dei blancos

Florentino Pérez vede in Yildiz una scommessa a lungo termine per rinforzare l’attacco dei blancos. La sua capacità di giocare in più ruoli offensivi lo rende una pedina preziosa per qualsiasi squadra, e il Real Madrid potrebbe puntare su di lui per garantire freschezza e creatività nel reparto avanzato nei prossimi anni.

L’ultimo dei tre nomi è Michael Kayode, terzino destro di 20 anni della Fiorentina. Kayode ha catturato l’attenzione del Real Madrid grazie alle sue prestazioni solide e costanti sulla fascia destra. Con un contratto che lo lega al club viola fino al 2028, Kayode rappresenta una valida opzione per rafforzare la difesa merengue, soprattutto in seguito agli infortuni di Dani Carvajal e all’età avanzata di Lucas Vázquez.

Con Scalvini, Yildiz e Kayode, il Real Madrid punta su tre giovani promesse che potrebbero integrarsi perfettamente nel progetto del club per gli anni a venire. La politica di Florentino Pérez, volta a costruire una squadra con un mix di talento giovane ed esperienza, sembra proseguire con l’attenzione sempre più marcata verso i migliori prospetti del calcio europeo. La Serie A, ricca di giocatori emergenti, diventa quindi una delle fonti primarie di rinforzi per la squadra di Ancelotti.