Addio alla Juventus tra mille polemiche: lo portano in Premier League

Addio alla Juventus con polemica. Lo porterebbero in Premier League: tutti i dettagli della situazione relativa al giocatore.

Il portale inglese ‘TeamTalk’ ha recentemente riportato un’interessante ipotesi di mercato: l’Arsenal potrebbe prendere in considerazione l’ingaggio di Paul Pogba, attualmente svincolato dopo il suo rilascio dalla Juventus. Il centrocampista francese, che ha vissuto un periodo difficile culminato con una squalifica per doping, sta cercando un’opportunità per rilanciarsi nel calcio europeo, e secondo l’ex giocatore dei Gunners, Bacary Sagna, un trasferimento nel nord di Londra potrebbe essere la soluzione ideale sia per Pogba che per l’Arsenal.

L’ex stella del Manchester United sarà disponibile per tornare in campo già a partire da marzo 2025, ma potrebbe firmare per un nuovo club già a gennaio. A 31 anni, Pogba spera che il suo prossimo club possa aiutarlo a rimettere in carreggiata una carriera che ha vissuto alti e bassi, con il francese che ha collezionato solo 12 presenze con la Juventus dal suo ritorno nel 2022.

Pogba si rilancia in Premier: c’è l’Arsenal

Intervistato da Paddy Power, Bacary Sagna, ex terzino dell’Arsenal e della nazionale francese, ha spiegato perché il suo vecchio club dovrebbe puntare su Pogba. Secondo Sagna, il francese potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo della Premier League, obiettivo che i Gunners non raggiungono dal 2004.

“La Premier League si adatta a Paul Pogba, lo vedrei bene all’Arsenal“, ha dichiarato Sagna. “Ha esperienza e ama giocare quando è circondato da giocatori di qualità. Ai Mondiali del 2018 è stato uno dei migliori, con una squadra di talenti intorno a lui. L’Arsenal ha una squadra giovane e fresca, e penso che Pogba potrebbe esprimersi al meglio con quella maglia.”

Con 423 presenze in carriera, 73 gol e 91 apparizioni con la nazionale francese, Pogba è indubbiamente uno dei centrocampisti più esperti e decorati nel panorama calcistico internazionale. Vincitore della Coppa del Mondo 2018 con la Francia, il francese ha dimostrato di poter essere un giocatore di livello assoluto quando è in forma e supportato da una squadra solida. Resta da vedere dove finirà Pogba, ma secondo Sagna, un passaggio all’Arsenal potrebbe rappresentare il trampolino di lancio ideale per rilanciare la sua carriera e, allo stesso tempo, fornire ai Gunners l’esperienza e il talento necessari per lottare per il titolo.