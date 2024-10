Fulmine a ciel sereno Juventus: doppio affare saltato

Adesso la doppia operazione estera sembra, ormai, saltata. Tutti i dettagli dell’operazione in corso. Ecco cosa succederà.

Il centrocampista Arthur, attualmente di proprietà della Juventus, ha rifiutato l’ipotesi di un ritorno in Brasile durante l’ultima finestra di mercato. Secondo quanto riportato da ‘UOL’, sia il Grêmio che il Palmeiras hanno sondato il terreno con l’entourage del giocatore per valutare un suo possibile ritorno in patria. Tuttavia, Arthur, a 28 anni, preferisce rimanere in Europa, dove spera di continuare a giocare ad alti livelli.

Nel 2023/24, Arthur ha vissuto la sua miglior stagione nel calcio europeo, vestendo la maglia della Fiorentina. Con i viola ha disputato 48 partite, realizzando 2 gol e fornendo 3 assist. Questa prestazione gli ha permesso di ritrovare continuità e fiducia, dopo anni difficili caratterizzati da infortuni e delusioni con Barcellona, Juventus e Liverpool. Alla Fiorentina è stato titolare fisso e un elemento chiave per la squadra, che ha raggiunto la finale della Conference League, la terza competizione più importante dell’UEFA. Nonostante il successo con la Fiorentina, Arthur non è ancora sceso in campo nella stagione 2024/25.

Arthur rifiuta il Brasile: vuole rimanere in Europa

Attualmente fuori dai piani della Juventus, il centrocampista sta cercando una nuova squadra per la finestra di mercato di gennaio. Oltre agli interessamenti del Grêmio e del Palmeiras, ci sono state anche voci di un possibile trasferimento all’Everton in Inghilterra o in Arabia Saudita, ma nessuna trattativa è andata a buon fine fino ad ora.

il Marsiglia appare come il club più vicino ad accaparrarsi il centrocampista brasiliano. Già nell’ultima estate, i francesi avevano provato a ingaggiarlo, ma problemi legati al numero di giocatori extracomunitari hanno bloccato l’operazione. Il suo agente, Federico Pastorello, ha confermato i colloqui: “Abbiamo parlato con l’Olympique de Marseille. Sarebbe interessante per un allenatore come Roberto De Zerbi, con cui Arthur potrebbe esprimersi al meglio. Vedremo cosa succederà“, ha dichiarato in un’intervista a Fabrizio Romano.

Dopo la brillante stagione con la Fiorentina, Arthur sta cercando di mantenere alto il suo livello di gioco per rientrare nei radar della nazionale brasiliana. Convocato per la prima volta nel 2017 dall’allora CT Tite, ha fatto parte della squadra che ha vinto la Copa America nel 2019. Tuttavia, da quel momento non è più stato chiamato con regolarità in nazionale. Arthur, ora più maturo e nel pieno della sua carriera, spera che restare in Europa possa aiutarlo a ritrovare il posto tra i convocati della Seleção. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per il futuro del centrocampista brasiliano, che vuole dimostrare di essere ancora in grado di giocare ad alti livelli in Europa.