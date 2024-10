Nuovo bomber Juventus, Giuntoli avvisato: si chiude

Nuovo bomber in casa bianconera? Giuntoli è già stato avvisato. Ecco cosa può succedere. Tutti i dettagli del caso.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Parma ha deciso di non cedere Ange-Yoan Bonny nella prossima finestra di mercato invernale, nonostante l’interesse di club di alto profilo come Napoli e Juventus. Il giovane attaccante francese ha attirato l’attenzione grazie alle sue recenti prestazioni, ma il club emiliano sembra deciso a trattenerlo almeno fino al termine della stagione.

Ange-Yoan Bonny, 20 anni, ha dimostrato una crescita significativa con la maglia del Parma, diventando uno degli attaccanti più interessanti del club emiliano. Il suo fisico imponente e le qualità tecniche lo hanno reso un elemento prezioso per il Parma, e le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi di squadre come Napoli e Juventus, sempre alla ricerca di giovani talenti da valorizzare.

Ange-Yoan Bonny, c’è il no alla cessione a gennaio. Se ne riparla in estate

Entrambi i club italiani hanno espresso il loro interesse per Bonny in vista della sessione di mercato di gennaio. Il Napoli, che cerca di rafforzare il reparto offensivo con giovani prospetti, avrebbe individuato in Bonny un giocatore dal grande potenziale. Anche la Juventus, che sta adottando una politica di investimento su giovani talenti, avrebbe monitorato il francese come possibile innesto per il futuro.

Tuttavia, il Parma non sembra intenzionato a cedere il proprio gioiello a metà stagione. La dirigenza gialloblù vede in Bonny un tassello fondamentale per la corsa alla permanenza in Serie A e, per questo motivo, non vorrebbe privarsi del giovane attaccante prima della conclusione della stagione 2023/24.

La scelta di trattenere Bonny rispecchia la strategia del Parma di costruire una squadra competitiva per tornare nella massima serie. Il giovane francese è considerato un elemento chiave per il futuro del club, e una sua partenza a gennaio potrebbe indebolire il reparto offensivo proprio nel momento cruciale della stagione. Resta da vedere se Napoli e Juventus torneranno alla carica per Bonny nella sessione estiva di mercato, ma per il momento il Parma sembra determinato a respingere qualsiasi offerta e a puntare sul proprio talento per raggiungere gli obiettivi stagionali.