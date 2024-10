Chiesa in Serie A: l’incubo della Juventus è realtà, vola dalla rivale

Chiesa ritorna in Serie A. Adesso l’incubo della Juventus potrebbe diventare reale. Ecco dove potrebbe andare.

Secondo recenti indiscrezioni, il Liverpool starebbe considerando la possibilità di cedere Federico Chiesa in prestito a un club di Serie A nella prossima finestra di mercato invernale, per aiutarlo a ritrovare ritmo e continuità. Dopo un inizio complicato con i “Reds,” segnato da infortuni e dalla difficoltà ad adattarsi, l’esterno italiano potrebbe tornare in Italia per ritrovare fiducia e minuti in campo. Tra le squadre interessate al giocatore spiccano Milan, Inter e Roma, pronte a offrirgli un ruolo da protagonista.

Arrivato ad Anfield con grandi aspettative, Chiesa ha vissuto una stagione fin qui segnata da poche presenze e da una serie di problemi fisici che ne hanno frenato il rendimento. Con il Liverpool alla ricerca di maggiore stabilità sulle fasce, il club inglese sta valutando se il giocatore possa riprendere il ritmo ideale nel campionato italiano, dove ha già dimostrato le sue qualità.

Chiesa ritorna in Serie A: tre viali pronte a contenderselo

Un prestito in Serie A permetterebbe a Chiesa, 26 anni, di rimettersi in gioco in un ambiente familiare e sotto i riflettori di squadre che sarebbero disposte a garantirgli un minutaggio significativo. Tuttavia, la dirigenza del Liverpool è consapevole che la mancanza di alternative sulle fasce rende questo trasferimento una mossa rischiosa, poiché lascerebbe la squadra con meno opzioni in un ruolo chiave.

Milan, Inter e Roma sarebbero tra i club più interessati a prendere Chiesa in prestito, poiché potrebbero offrirgli una continuità che, attualmente, non trova al Liverpool. I tre club vedono nel nazionale italiano una risorsa preziosa per migliorare i rispettivi reparti offensivi, e sarebbero pronti a puntare su di lui per la seconda parte della stagione.

Il possibile ritorno di Chiesa in Italia rappresenta però anche una sfida per il Liverpool: sebbene un prestito permetterebbe al giocatore di riscoprire il suo livello migliore, potrebbe complicare il suo adattamento al calcio inglese al rientro. Il club dovrà quindi valutare se questa mossa sia davvero vantaggiosa a lungo termine, o se convenga puntare sul suo recupero diretto in Premier League. Nonostante le difficoltà, Chiesa resta un elemento di valore per il Liverpool grazie alla sua capacità di coprire entrambe le fasce e di creare opportunità in attacco. Se riuscisse a ritrovare la sua versione migliore, potrebbe diventare un punto di riferimento per il club inglese. Il tempo dirà se i Reds decideranno di dargli un’altra possibilità o se invece opteranno per un rientro temporaneo in Serie A.