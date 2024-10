Bufera Giuntoli, fallimento totale: Inter-Juve scrive la parola fine

Bufera sulle scelte di Giuntoli, ecco cosa è successo. Tutti i dettagli sulla situazione prima di Inter-Juventus.

Nel vivace mondo di ‘X’, ex Twttier, non mancano i commenti rivolti alle strategie di mercato della Juventus. Uno dei più recenti e, sicuramente, personali è quello di Graziano Carugo, noto sul social come @CampiMinati, il quale ha commentato la situazione del centrocampo juventino evidenziando presunti errori di mercato commessi da Cristiano Giuntoli, date anche le scelte tattiche di mister Thiago Motta.

Stasera giocano Fagioli, Locatelli e Mckennie perché Giuntoli ha completamente cannato il mercato a centrocampo. Cara grazia che Weston ha rifiutato l’Aston Villa, mentre Rabiot vale tre Douglas Luiz.

Questo dice il campo fino ad oggi. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) October 27, 2024

Carugo osserva come stasera in campo ci saranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Weston McKennie, sottolineando che questa scelta riflette una lacuna nel mercato estivo. Secondo lui, il responsabile dell’area sportiva bianconera avrebbe “completamente cannato” le mosse a centrocampo, evidenziando la fortuna della Juventus nel vedere McKennie ancora in squadra. Il centrocampista americano, infatti, aveva ricevuto un’offerta dall’Aston Villa, ma il suo rifiuto ha permesso alla Juventus di mantenerlo a disposizione. E proprio su McKennie, l’opinione di Carugo è particolarmente riferita, in quanto il giocatore rappresenta attualmente una delle poche opzioni valide in rosa e sta dimostrando, comunque, affiatamento e predisposizione positiva.

“Mercato completamente cannato”: Douglas Luiz nell’occhio del ciclone

Carugo non risparmia parole anche per Adrien Rabiot, sottolineando come il francese valga, a suo parere, “tre Douglas Luiz”, giocatore brasiliano arrivato in estate proprio dall’Aston Villa. Un paragone audace, che evidenzia l’importanza che avrebbe potuto avere Rabiot in assenza di alternative all’altezza.

Al di là delle opinioni, il campo sta mostrando effettivamente alcune difficoltà nel reparto centrale della Juventus. Le scelte di mercato, insieme alle prestazioni dei singoli, sono destinate a essere sotto la lente d’ingrandimento dei tifosi e degli osservatori, specialmente se i risultati della squadra non dovessero decollare.

La situazione del centrocampo della Juventus è una questione che sta generando un ampio dibattito tra i tifosi e gli analisti. Le scelte operate in estate da Cristiano Giuntoli, che era stato accolto come il dirigente capace di riportare il club verso una gestione virtuosa e vincente, hanno sollevato dubbi, soprattutto alla luce delle attuali prestazioni della squadra. Adesso vedremo se le scelte di Motta per la sfida contro l’Inter avranno esito positivo e se i bianconeri riusciranno a rispondere con una grande prestazione sul campo.