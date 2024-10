Manca poco alla super sfida di Serie A, il cosiddetto derby d’Italia, andiamo a scoprire chi ha scelto Motta negli undici titolari.

Stasera c’è una sfida che non è come le altre. I bianconeri incontreranno l’Inter a San Siro. Il cosiddetto derby d’Italia, sicuramente la partita più sentita di questa prima parte della stagione, avrà luogo in trasferta. L’inizio della gara è previsto per le ore 18.00 e la Juventus, questa sera, vuole ottenere il massimo risultato per arrivare più lontano ma soprattutto più in alto possibile in classifica.

Thiago Motta questa sera dovrà disputare la partita più importante della stagione (fino adesso) e per farlo dovrà affidarsi alla migliore formazione possibile (a disposizione). L’Inter, attuale campione in carica, sarà una sfida di massima rilevanza e concentrazione.

Formazioni ufficiali Inter-Juventus

Di conseguenza, ecco chi saranno gli undici titolari pronti a scendere in campo questa sera. Sfida, ricordiamolo, che si disputerà a San Siro alle ore 18.00

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Weah, Fagioli, Conceiçao; Vlahovic. All. Thiago Motta