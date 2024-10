“Il nuovo Alex Sandro”: batticuore Juventus, clausola bloccata

Adesso la clausola sembra, definitivamente, bloccata. Ecco cosa sta succedendo. Tutti i dettagli della situazione.

Nella tifoseria della Juventus serpeggia delusione e frustrazione per alcune recenti prestazioni, e, tra i bersagli delle critiche, è emerso sorprendentemente anche Danilo, uno dei veterani della squadra. Il brasiliano, che negli ultimi anni è stato considerato una colonna portante del reparto difensivo e un esempio di professionalità, sta vivendo un momento difficile: da leader indiscusso, Danilo è ora finito “nell’occhio del ciclone” per alcune incertezze che hanno condizionato i risultati della squadra.

Tra i commenti che hanno infiammato il dibattito sui social come @Tonyyildieziano, che senza mezzi termini ha dichiarato: “Danilo deve uscire dal campo e non metterci mai più piede: è colpa sua il rigore subìto”. Il riferimento è a una delle azioni del primo tempo di Inter-Juventus, dove il difensore bianconero è stato coinvolto in un episodio decisivo ai fini del risultato. La frustrazione dei tifosi nasce anche dalla percezione che Danilo, un tempo considerato insostituibile per esperienza e leadership, stia ora mostrando segnali di cedimento e, per alcuni, addirittura un’involuzione. Il brasiliano ha infatti alternato prestazioni solide a momenti di difficoltà, con errori difensivi che sono costati cari alla squadra. La Juventus, che già fatica a trovare stabilità e costanza di rendimento, non può permettersi passi falsi da parte dei suoi uomini chiave, e Danilo, pur essendo un veterano, non sembra immune alle critiche. Molti tifosi vedono in questa situazione un riflesso della gestione della rosa e delle scelte di mercato. Alcuni chiedono un cambio di guardia nella difesa bianconera, invocando maggiore spazio per i giovani e un rinnovamento che possa dare freschezza e vigore alla linea arretrata. Altri, invece, attribuiscono la responsabilità anche alla difficoltà della Juventus di garantire un centrocampo solido, che possa proteggere meglio la difesa, esponendo meno i singoli a errori che risultano poi determinanti. C’è anche chi è andato col paragone con Alex Sandro, prima giocatore insostituibile e, poi, giocatore che si è definitivamente ridimensionato in negativo.