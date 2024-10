Motta show nel post partita di Inter-Juventus: “Vincere lo scudetto? Vi dico tutto”

Mister Motta ha parlato nel post partita di Inter-Juventus, ecco cosa ha detto in dettaglio a proposito della gara.

“Stasera una prestazione di squadra. Cercare qualcosa in più con il gioco e con l’atteggiamento e lo spirito giusto. Volevamo avere un altro risultato. Episodi complicati a sfavore nostro. Poi dopo il 4-2 loro potevano aumentare nel gioco, non l’hanno fatto e noi siamo tornati in partita e potevamo vincere”.

“Dobbiamo analizzare e capire come fare meglio. Scudetto? No in questo momento noi abbiamo giocato una prestazione contro una squadra importante, Inter favorita per lo scudetto insieme al Napoli. Non è un opinione. Sono due squadre che hanno vinto da poco. Hanno matenuto una base. Sono due squadre che in questo momento stanno davanti e competeranno fino alla fine per vincere. Noi manteniamo i piedi perterra. La prossima è il Parma, vedremo cosa succederà. Noi continuiamo nella nostra strada, con la nostra idea. Vediamo quando sarà il momento. Io sono onesto, dico le come stanno”.

“Conceicao? Ha giocato molto bene. Le transizioni le ha fatte bene. Può migliorare ancora, è un ragazzo che vive al massimo le partite. Contagia positivamente il gruppo”.