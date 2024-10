Virata clamorosa: Icardi nuovo attaccante della Juventus

Adesso è possibile un ritorno in Serie A dell’ex capitano dell’Inter. Tutti i dettagli della pista che lo porterebbe in bianconero.

Durante la trasmissione 90° Minuto su Raidue, il giornalista di Raisport Paolo Paganini ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato della Juventus per il reparto offensivo. Come riportato da Tuttojuve.com, Paganini ha rivelato diversi nomi seguiti con attenzione dai bianconeri, che sembrano intenzionati a potenziare il loro attacco con giovani talenti italiani e un possibile ritorno di alto profilo.

Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Lorenzo Lucca, giovane attaccante attualmente in forza all’Udinese e in prestito dall’Ajax, che sta attirando grande interesse per le sue doti fisiche e realizzative. “La Juventus sta seguendo sicuramente Lucca,” ha affermato Paganini, confermando l’attenzione bianconera per il classe 2000, che potrebbe rappresentare un investimento in ottica futura e un’alternativa al centravanti titolare. Un altro nome che la Juventus sta monitorando è quello di Daniel Maldini, trequartista di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Monza. Maldini ha mostrato progressi importanti e, con il suo talento e la sua capacità di inserirsi nell’azione offensiva, potrebbe fornire una valida opzione a centrocampo e in attacco. Paganini ha confermato che Maldini è sul radar della Juventus, che punta a rafforzare il proprio reparto offensivo con giocatori giovani e promettenti. Ma poi si è parlato anche della suggestione Icardi.

Icardi alla Juventus: obiettivo offensivo

Un profilo più complesso da raggiungere è quello di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana. La Juventus ha mostrato interesse per il giovane talento italiano, ma le difficoltà potrebbero arrivare proprio dal Napoli, che difficilmente lascerebbe andare un giocatore di tale importanza a una rivale storica. “Raspadori è seguito dalla Juventus, ma il Napoli difficilmente lo cederà ai bianconeri,” ha dichiarato Paganini, sottolineando l’ostacolo rappresentato dal club partenopeo.

Infine, Paganini ha lanciato un’indiscrezione interessante su un possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente al Galatasaray, è stato più volte accostato ai bianconeri negli anni passati e potrebbe rappresentare una soluzione d’esperienza per l’attacco juventino. “C’è anche l’ipotesi straniera, di un grande ritorno in Italia, che potrebbe essere quello di Icardi,” ha rivelato Paganini, suggerendo una possibile opzione offensiva che garantirebbe alla Juventus un attaccante prolifico e ben conosciuto nel campionato italiano.

Con queste piste aperte, la Juventus sta valutando attentamente le mosse per il prossimo mercato, cercando di bilanciare l’acquisto di giovani italiani di talento con l’esperienza di un attaccante affermato. I bianconeri, sotto la guida di Cristiano Giuntoli, stanno lavorando per individuare il profilo ideale che possa contribuire alla crescita della squadra, garantendo allo stesso tempo prospettive per il futuro e concretezza per il presente.