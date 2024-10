Voti Inter-Juventus 4-4, Yildiz alla Del Piero: Conceicao show, difesa flop

Questa sera è andato in scena il confronto tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium valido per la partita di Serie A.

Il risultato finale è stato di 4-4, una dura sfida per i bianconeri. Un punteggio che alla fine deve essere accolto con il sorriso, poiché la formazione guidata da Thiago Motta ha disputato una partita poco attenta in fas difensiva, con errori davvero grossolani che hanno dato ben due rigori agli avversari ma che ha saputo, poi, ribaltare definitivamente con il pareggio di Yildiz.

Una partita che era molto attesa anche dai tifosi bianconeri, in primis perché il derby d’Italia è la partita più importante e sentita dai supporter e dagli addetti ai lavori. Una sfida difficile in quel di San Siro che ha visto, forse, la Juventus più sotto pressione della stagione. Una gara che vedeva due rivali storiche pronte ad affrontarsi per una sfida da cardiopalma e per il vertice della classifica ma purtroppo gli errori difensivi della Juventus sono stati fatali per ottenere i tre punti.

Inter-Juventus: le pagelle dei bianconeri

Come dicevamo poc’anzi, una gara che poteva già essere vista come una delle cruciali, anche se arrivata così presto nella prima parte del campionato. Un pareggio che lascia i bianconeri col sorriso nonostante gli errori difensivi.

Andiamo a vedere, di seguito, come hanno giocato gli uomini scelti da Thiago Motta per questo match. Ecco dunque i voti nelle pagelle dei calciatori della Juventus:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 5.5, Danilo 4 (Gatti 6) Kalulu 4, Cabal 6.5, Locatelli 5, Fagioli 5 (Savona 6); Weah 6.5 (Yildiz 8), McKennie 6.5 (Thuram 6), Conceiçao 7.5; Vlahovic 6.5 (Mbangula S.V). All. Thiago Motta.

Yildiz è entrato e ha riaperto la partita con una doppietta. Due grandi gol che hanno riaperto la gara che è finita quasi con un risultato tennistico.