Juve tradita, l’ex bianconero dice sì al Napoli

Il Napoli potrebbe anticipare e bruciare la concorrenza della Juventus per un giocatore già stato bianconero: chi la spunterà? Le ultime di calciomercato.

Le prime settimane del campionato di Serie A e le restanti che separano il calcio da gennaio sono anche di valutazione. Non soltanto aiutano a prendere le misure e a capire in che direzione sta andando la stagione, bensì sono utili per comprendere in che settore rafforzare la rosa per renderla ancor più competitiva e pronta a un ambizioso progetto. Ciò riguarda ciascuna delle formazioni e pare che Juventus e Napoli stiano per confrontarsi sullo stesso fronte.

In questo momento la squadra di Antonio Conte è in vetta alla classifica e attesa da sfide che potranno indirizzare il corso dell’annata, poiché nel giro di pochi giorni affronterà le due milanesi in trasferta e l’Atalanta in casa. La dirigenza partenopea pare aver già individuato dove aggiungere qualche piccolo innesto per evadere le difficoltà quanto meno a livello tecnico. D’altronde la stagione sportiva è lunga e bisogna avere a disposizione dei ricambi.

Secondo ‘TMW’, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe analizzando richieste e costi e potrebbe assecondare la necessità di un altro centrale difensivo a disposizione del tecnico leccese. Potrebbe rivelarsi importante per dare un cambio di qualità alla coppia fissa, al momento composta da Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Il prescelto per assurgere a tale responsabilità ha già indossato la maglia della Juventus e i bianconeri starebbero pensando di riportarlo in Serie A.

Juventus-Napoli, un difensore apre la sfida di calciomercato

Si tratta di Radu Dragusin, che ha svolto gran parte della trafila giovanile con la Juventus. Il difensore rumeno è nella lista del Napoli da oltre un anno, senza che la trattativa sia mai decollata. Infatti, il Genoa l’ha ceduto al Tottenham nel gennaio del 2024 per un’irrinunciabile offerta e opportunità. Infatti nelle casse rossoblù sono finiti 30 milioni di euro più bonus e il prestito di Djed Spence, mentre Dragusin ha firmato un lungo contratto fino al 2030. Tuttavia l’avventura in Premier League non sta andando proprio come sperato: le presenze sono col contagocce e, sebbene la fiducia del club non sia in discussione, al calciatore piacerebbe avere più spazio.

Per adesso il Napoli osserva e ipotizza. Molto dipenderà anche dal Tottenham e dall’eventuale richiesta che avanzerà, non è detto che sia disposto a cederlo né è chiaro attraverso qualche formula. In questa stasi del momento prova allora a inserirsi anche la Juventus, che starebbe valutando il rumeno per gennaio, insieme ad altri profili quali Ardian Ismajli dell’Empoli, Leo Ortiz del Flamengo e Jorrel Hato dell’Ajax.