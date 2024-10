L’erede di Bremer in prestito: Juventus ‘aiutata’ nell’ingaggio

L’erede di Bremer arriverebbe in prestito. Ecco cosa può succedere con il colpo in difesa per la Juventus: i dettagli.

La Juventus ha urgente bisogno di rinforzare la difesa dopo il pareggio spettacolare contro l’Inter al Meazza. L’assenza di Bremer, attualmente fermo per infortunio, ha lasciato un vuoto difficile da colmare e ha evidenziato la fragilità della retroguardia bianconera. In questa situazione, la società sta valutando un grande obiettivo di mercato: Milan Skriniar.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore slovacco del PSG non sarebbe soddisfatto del suo attuale ruolo a Parigi, dove l’alternanza e le gerarchie in difesa non gli permettono di trovare continuità. Skriniar rappresenta per la Juventus il profilo ideale: conosce il campionato italiano, avendo militato nell’Inter per diverse stagioni, ed è considerato uno dei migliori difensori centrali d’Europa. Tuttavia, la trattativa presenta delle complessità significative.

Skriniar sogno per la difesa: arriva a gennaio in prestito

L’unico scenario realistico che potrebbe permettere a Skriniar di vestire la maglia bianconera è un prestito temporaneo dal PSG. Il club parigino potrebbe essere disposto a cedere il difensore a metà stagione, ma a una condizione essenziale: che parte del suo ingaggio, che attualmente ammonta a circa 10 milioni di euro più bonus, venga coperto dal PSG stesso.

Questa soluzione andrebbe incontro anche alle esigenze finanziarie della Juventus, che potrebbe beneficiare di un difensore d’élite senza doversi impegnare immediatamente in un oneroso acquisto definitivo. Un prestito fino a fine stagione con l’opzione di valutare un possibile riscatto in estate sembra, quindi, il piano più realistico per portare Skriniar a Torino.

Dopo la prestazione al Meazza, la necessità di un rinforzo difensivo è diventata evidente, e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei bianconeri, è alla ricerca di un’opportunità che possa garantire solidità senza sforare il budget. La Juventus, infatti, è attenta a bilanciare gli investimenti per non compromettere la stabilità economica, anche alla luce di possibili spese estive. Se l’operazione Skriniar non dovesse andare in porto, la Juventus potrebbe prendere in considerazione profili alternativi, magari puntando su un giocatore già inserito nel campionato italiano, per garantire un inserimento rapido. Tuttavia, il fascino di riportare Skriniar in Serie A è indiscutibile e il club bianconero sembra intenzionato a fare tutto il possibile per realizzare questo sogno.