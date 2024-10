De Ligt torna in Serie A, colpo prenotato per giugno

Matthijs de Ligt può tornare in Serie A prima del previsto: il difensore ha due estimatrici e a giugno potrebbe realizzarsi uno o l’altro affare.

C’è un tempo per andare, ma spesso anche uno per tornare. Quello del difensore de Ligt potrebbe essere giunto. Il 25enne olandese ha lasciato la Serie A, precisamente la Juventus, nel 2022 per impacchettare le valige e dirigerle verso la Germania. La prima tappa, dopo l’Italia, infatti è stata il Bayern Monaco per più di 70 milioni di euro sborsati dai bavaresi. Due stagioni prima di concludere l’avventura, di cui la prima proficua e la seconda con fortune alterne anche a causa di una scintilla mai scoccata del tutto con il tecnico Tuchel.

Da lì il recente trasferimento in Premier League, al Manchester United per cinque stagioni a circa 50 milioni di euro. L’approdo in Inghilterra è stato entusiastico da entrambe le parti. Per il club e i suoi sostenitori l’arrivo di de Ligt è stato considerato un grande passo in avanti per dare vigore e direzione alla difesa della squadra. Dal canto suo il giocatore ha confessato, non appena giunta l’ufficialità del passaggio in Premier: “Appena ho saputo che il Manchester United mi voleva, ho provato un’eccitazione per l’opportunità di una nuova sfida in un club così storico”.

Tuttavia giunti quasi alla fine dell’anno solare l’esperienza non si sta svolgendo come inizialmente sperato. In generale la formazione non sta trovando la sua quadra e quindi non giungono rassicuranti risultati. Alla nona giornata lo United è 14esimo in classifica e nelle ultime cinque gare ha collezionato soltanto cinque punti, di cui due sconfitte, due pareggi e una vittoria. In questo contesto, anche de Ligt è divenuto un caso.

Serie A, de Ligt lascia lo United e torna in Italia? L’ipotesi per l’estate

La sfida di campionato contro il West Ham è diventata un caso emblematico delle difficoltà che i Red Devils stanno attraversando e Matthijs de Ligt un esempio. Infatti, il passo falso dello United è stato commesso nel minuti di recupero con annessa polemica, poiché la vittoria degli Hammers è giunta con l’ausilio del Var, il quale ha segnalato un fallo in area di rigore di De Ligt. Questi si avventa sul pallone insieme a un attaccante rivale e nessuno dei due lo tocca. Piuttosto si scontrano. Il match termina così 2-1 per gli avversari e con l’olandese al centro della discussione, come goccia che ha fatto traboccare il vaso.

In un clima così teso, avanza la possibilità di lasciare anzitempo la formazione inglese. Il calciatore piacerebbe al Napoli, con ambizione di creare una rosa sempre più solida, che sta facendo della difesa un riferimento e un fiore all’occhiello. Ma anche la Juventus potrebbe pensare a un ritorno di uno dei calciatori più importanti dell’epoca recente bianconera. La sfida italiana è rimandata a giugno, nel frattempo le due società osserveranno lo svolgersi degli eventi e delle fortune di de Ligt a distanza.