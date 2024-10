Stasera la Juventus di Thiago Motta scende in campo contro il Parma nel proprio stadio di casa, l’Allianz Stadium di Torino: ecco chi gioca.

Manca poco al fischio d’inizio della sfida casalinga tra Juventus-Parma. I bianconeri, infatti, incontreranno la squadre neopromossa nel proprio stadio di casa: Allianz Stadium. Stasera sarà una sfida che i bianconeri vorranno vincere a tutti i costi. Per questo mister Thiago Motta metterà a disposizione la squadra migliore possibile.

Thiago Motta questa sera vorrà entrare in campo con l’obiettivo della vittoria dopo la difficile performance ottenuta con l’Inter per un pareggio che ha fatto discutere sia in negativo ma, anche, in positivo. Pertanto massima concentrazione per una sfida che si preannuncia da cardiopalma.

Formazioni ufficiali Juventus-Parma

Di conseguenza, ecco chi saranno gli undici titolari pronti a scendere in campo questa sera. Sfida, ricordiamolo, che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Weah; Vlahovic

La squadra di Motta scenderà in campo con la massima determinazione per ottenere il massimo risultato: i tre punti. La partita con l’Inter è stato un banco di prova importante. I bianconeri hanno saputo recuperare 4 gol e questo rappresenta un’evidenza: la Juventus c’è e può fare la differenza, quello che si augura il suo allenatore questa sera che ha schierato la formazione migliore a disposizione per ottenere i tre punti. La cosa che sorprende, però, è l’assenza dell’autore della doppietta di Sani Siro, cioè Yildiz, che non sarà quindi tra i titolari dal primo minuto