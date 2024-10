Giuntoli risolve il problema: il vice Vlahovic a gennaio dalla Serie A

La Juventus sta riflettendo in vista del mercato invernale. Giuntoli ha le idee chiare: il vice Vlahovic arriverà dalla Serie A.

Sono arrivate ad una svolta le riflessioni legate alla sessione invernale del mercato. La Juventus, alla ricerca di un centravanti capace di ricoprire il ruolo di vice Vlahovic e prendere il posto di Arek Milik (destinato alla cessione), ha infatti abbandonato la pista che conduceva ad Arnaud Kalimuendo. Una scelta dettata da diversi fattori: in primis, la richiesta economica del Rennes che si aggira tra i 20 e i 25 milioni. Thiago Motta, pur apprezzando molto le caratteristiche del 22enne, preferirebbe poi avere a disposizione un giocatore che conosce già bene la Serie A.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di conseguenza, ha spostato il mirino su tre punte attualmente militanti nel campionato italiano molto gradite al tecnico bianconero. Il taccuino del manager, ad esempio, comprende il nome di Lorenzo Lucca, cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Kosta Runjaic. Il 24enne dell’Udinese è andato a segno 6 volte nelle 11 gare affrontate finora, dimostrando di essere pronto a calcare palcoscenici più prestigiosi. Un bottino positivo, che ha spinto il dirigente ad inserirlo nella short-list dei possibili innesti.

L’alternativa, stando a quanto riportato su ‘X’ dall’insider ‘CuadrodeCruijff’, è Ange-Yoan Bonny di proprietà del Parma. Il 21enne è un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Fabio Pecchia e dispone di ancora ampi margini di miglioramento: 3 le reti realizzate nel torneo, a cui va aggiunto un assist. Un elemento strutturato fisicamente (è alto 1.89) che, come Lucca (2 metri), possiede caratteristiche simili a quelle di Vlahovic e che garantirebbe una certa fisicità nell’area di rigore avversaria.

Mercato Juventus, Giuntoli si muove: il vice Vlahovic arriva dalla Serie A

La Vecchia Signora, al tempo stesso, sta valutando però di prendere un tipo di giocatore differente: un attaccante in grado di giocare sia al posto del serbo, che insieme. Il profilo che raccoglie maggiori consensi negli ambienti bianconeri è quello di Giacomo Raspadori, sceso nello gerarchie del Napoli (appena 355 minuti in campo) e ancora alla ricerca del primo goal stagionale.

La Juve già ai tempi del Sassuolo aveva provato a prenderlo, salvo poi tirarsi indietro in seguito all’affondo decisivo dei partenopei. In estate, poi, si era parlato di un ipotetico scambio comprendente pure Federico Chiesa ma la trattativa, alla fine, non si è concretizzata. Giuntoli, in ogni caso, continua a seguirlo: i contatti tra le parti possono diventare roventi tra qualche settimana. Motta avrà uno di loro tre. Milik, dal canto suo, si prepara a fare le valigie.