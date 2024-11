Calciomercato Juventus, il nuovo attaccante arriva subito: a Torino per 12 milioni

Arriva subito a Torino per 12 milioni di euro.La Juventus chiude il nuovo attaccante. Ecco di chi si tratta.

Il Siviglia FC osserva con attenzione il futuro di Dodi Lukebakio, uno dei protagonisti della squadra in questa prima parte della stagione. Arrivato dall’Hertha Berlino per 10 milioni di euro la scorsa estate, l’ala belga si è subito fatta notare in Spagna grazie alle sue prestazioni. La fiducia riposta in lui da Garcia Pimienta, l’allenatore del Siviglia, ha permesso a Lukebakio di diventare una pedina importante nello scacchiere della squadra andalusa, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Lukebakio è stato in grado di sfruttare le opportunità ricevute, guadagnandosi un posto di rilievo nel Siviglia. Con le sue qualità tecniche e la capacità di creare superiorità numerica, l’attaccante belga è diventato un elemento prezioso per Garcia Pimienta, capace di muoversi su tutto il fronte d’attacco e di portare varianti offensive fondamentali. Le sue performance non sono passate inosservate e ora il Siviglia si trova di fronte a una decisione importante sul futuro del suo giocatore.

Lukebakio per l’attacco, la Juve paga 12 milioni

La squadra più interessata al belga è la Juventus, che vorrebbe puntare su di lui già nella finestra di mercato di gennaio. I bianconeri vedono in Lukebakio un profilo ideale per arricchire l’attacco con qualità e imprevedibilità. Con l’obiettivo di rinnovare il reparto offensivo, la Juventus potrebbe essere disposta a fare un investimento importante per assicurarsi le prestazioni del giocatore, considerato uno dei talenti emergenti della Liga.

Il contratto di Lukebakio con il Siviglia scade nel 2028, e il club spagnolo non intende lasciarlo partire a prezzo di saldo. Attualmente il valore del belga si aggira intorno ai 12 milioni di euro, ma il Siviglia punta a ottenere una cifra superiore, soprattutto considerando il valore crescente del giocatore e l’interesse di club di primo piano. Data la situazione finanziaria del club, una cessione importante come quella di Lukebakio potrebbe offrire respiro alle casse andaluse, contribuendo a riorganizzare il bilancio.

La dirigenza del Siviglia monitora attentamente la situazione, pronta a valutare offerte significative che potrebbero arrivare nella sessione invernale. Seppur importante sul campo, Lukebakio potrebbe essere il sacrificio ideale per migliorare la situazione economica del club. La Juventus resta alla finestra, e il Siviglia attenderà le prossime mosse con l’auspicio di ottenere il massimo ritorno economico dalla possibile partenza del belga. In sintesi, il futuro di Dodi Lukebakio appare incerto e strettamente legato all’interesse della Juventus, pronta a inserirsi nella corsa al belga già a gennaio. Per il Siviglia potrebbe essere l’occasione giusta per concretizzare un’importante operazione di mercato e per alleggerire il bilancio, permettendo alla squadra andalusa di affrontare con maggiore serenità la seconda parte della stagione.