Calciomercato Juventus, ritorno e tradimento: il nuovo colpaccio è realtà

Adesso può ritornare. Ecco cosa potrebbe succedere nel mercato invernale: tutti i dettagli della situazione relativa al calciatore.

La Juventus guarda con attenzione al mercato dei difensori in vista della prossima sessione invernale. Con la necessità di rinforzare il reparto arretrato, Cristiano Giuntoli sta valutando alcune opzioni che potrebbero fare al caso dei bianconeri. La prima scelta sembra essere Milan Skriniar, attualmente in forza al Paris Saint-Germain ma relegato ai margini della squadra da Luis Enrique. Se la situazione dello slovacco non dovesse migliorare nei prossimi mesi, la Juventus potrebbe inserirsi, puntando a un ingaggio pagato a metà per rendere l’operazione sostenibile. Tuttavia, tutto dipenderà dalla possibilità che l’allenatore del PSG cambi idea, reintegrando il difensore nei piani tecnici.

Se l’affare Skriniar dovesse complicarsi, la Juventus ha già individuato una possibile alternativa, e si tratta di un volto noto: Radu Dragusin. Il difensore rumeno, ex bianconero, attualmente in forza al Bournemouth, ha collezionato solo sei presenze in Premier League, di cui appena due da titolare, lasciando intendere un possibile margine di manovra per un ritorno a Torino. L’idea sarebbe quella di un prestito, soluzione che permetterebbe alla Juve di avere rinforzi temporanei senza impegnarsi finanziariamente nel lungo termine.

Skriniar la prima scelta per la difesa per gennaio

Un’altra pista interessante è quella che porta a Jonathan Tah, centrale del Bayer Leverkusen. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto a giugno, un fattore che lo rende molto appetibile per diversi club europei. Tra le pretendenti ci sono Bayern Monaco e Inter, pronte a contenderselo in estate, ma Giuntoli potrebbe decidere di anticipare l’investimento a gennaio per assicurarsi le prestazioni del giocatore e superare la concorrenza. Un affare oneroso ma che garantirebbe solidità e esperienza alla difesa bianconera.

Infine, la Juventus non esclude l’opzione di un difensore già inserito nel contesto del campionato italiano. Jaka Bijol dell’Udinese ha attirato l’attenzione del club torinese. Il profilo dello sloveno piace per la sua adattabilità e conoscenza della Serie A, fattori che lo renderebbero un rinforzo interessante per la Juventus già da gennaio.

In sintesi, la Juventus sembra determinata a rafforzare la difesa durante il prossimo mercato invernale, con diverse opzioni sul tavolo. Skriniar rimane la prima scelta, ma le alternative non mancano e Giuntoli resta pronto a intervenire per garantire a Thiago Motta un reparto difensivo all’altezza delle ambizioni bianconere.