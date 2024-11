Juventus, UFFICIALE: accordo triennale, è fatta

Accordo triennale, adesso è UFFICIALE. Tutti i dettagli della situazione e dell’operazione ormai chiusa, ecco di cosa si tratta.

Come riportano da ‘Calcioefinanza’, la Juventus apre le porte dell’Allianz Stadium alla Nazionale Italiana di rugby, confermando la volontà del club di espandere la propria visione sportiva oltre il calcio. Lo stadio bianconero ospiterà una serie di eventi rugbistici di alto livello, come annunciato dal presidente Gianluca Ferrero durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala della Trasparenza presso il palazzo della Regione Piemonte a Torino.

L’accordo triennale tra la Juventus e la Federazione Italiana Rugby (FIR) prevede che l’Allianz Stadium diventi la sede del più prestigioso tra i test match autunnali della Nazionale fino al 2026. L’iniziativa prende il via con l’atteso match tra l’Italia e la Nuova Zelanda, in programma per sabato 23 novembre. “Siamo lieti di aprire il nostro stadio a eventi non calcistici: questa è la prima volta e ne siamo orgogliosi. La Juventus è una società che guarda anche al territorio e a una visione sportiva più ampia”, ha dichiarato Ferrero.

Ferrero annuncia: “ Accordo per il rugby all’Allianz Stadium”

Per celebrare l’occasione, è stata allestita al museo della Juventus una mostra dedicata alla storia del rugby, con cimeli provenienti sia dall’Italia sia dalla federazione neozelandese. La mostra resterà aperta fino al giorno della partita, offrendo un’esperienza unica per appassionati e tifosi che potranno scoprire la ricca tradizione e cultura del rugby internazionale.

L’accordo garantirà che l’Allianz Stadium ospiti anche i test match del 2025 e 2026, un passo importante per promuovere Torino come destinazione per il turismo sportivo. Questo impegno consolida ulteriormente il capoluogo piemontese come riferimento per grandi eventi sportivi, favorendo un afflusso di appassionati non solo dal Piemonte ma da tutta Italia.

L’Italia di capitan Michele Lamaro affronterà tre test match autunnali: aprirà le danze a Udine contro l’Argentina il 9 novembre, proseguirà a Genova contro la Georgia il 17 novembre, e concluderà con il prestigioso incontro all’Allianz Stadium contro la Nuova Zelanda. La sfida torinese, considerata il culmine di questo trittico, rappresenta una straordinaria occasione per la Nazionale Italiana di confrontarsi con una delle squadre più forti e amate al mondo. L’iniziativa della Juventus evidenzia l’impegno della società a supportare e ospitare eventi sportivi di grande rilevanza, dimostrando ancora una volta il valore e l’importanza dello sport come veicolo di unione e passione.