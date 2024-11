La Juve lo riporta in Serie A: colpo a sorpresa in difesa

La Juventus intende rivestire un ruolo di primo piano durante il mercato invernale. Giuntoli pronto a mettere a segno un colpo in difesa.

Top player ma anche elementi meno noti al grande pubblico, comunque capaci di fornire un buon contributo alla causa. Sono interamente concentrate sulla caccia al sostituto di Gleison Bremer le riflessioni della Juventus, pronta ad intervenire in maniera concreta durante il mercato invernale. L’uscita di scena del brasiliano (out per l’intera stagione) ha lasciato una voragine nel reparto difensivo che Thiago Motta ha provato a colmare, senza riuscirci, puntando forte sulla voglia di riscatto di Danilo.

Nelle 5 gare affrontate senza Bremer, la Vecchia Signora ha incassato 10 gol e subito la prima sconfitta stagionale (in Champions per mano dello Stoccarda). Dati allarmanti, che hanno convinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ad avviare un casting volto ad individuare un adeguato centrale da portare a Torino a gennaio. Diversi i profili valutati, in primis quello di Milan Skriniar. Opzione affascinante ma complicata: il suo stipendio da 9 milioni è infatti insostenibile per le casse societarie. Per chiudere in maniera positiva l’affare, sarà quindi necessario che il Paris Saint Germain contribuisca al pagamento dell’ingaggio.

Nel mirino è poi finito Jonathan Tah, non intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega al Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2025. L’addio ai rossoneri può avvenire già a gennaio, con Giuntoli che sta vagliando l’idea di ingaggiarlo subito mettendo sul piatto un conguaglio economico così come avvenuto ad inizio anno per Tiago Djalò. Il taccuino del manager contiene inoltre due vecchie conoscenze della Serie A: la prima è Radu Dragusin, scivolato indietro nelle gerarchie del Tottenham al punto da diventare poco più di una comparsa (solo 6 presenze).

Mercato Juventus, Giuntoli lo riporta in Italia: ecco il colpo in difesa

Il tecnico Ange Postecoglou non lo ritiene imprescindibile e non si opporrebbe ad una eventuale partenza. L’alternativa è Joachim Andersen, che dall’agosto 2017 al luglio 2019 ha militato tra le fila della Sampdoria. La carriera del 28enne è proseguita al Lione e al Crystal Palace mentre da qualche mese è divenuto di proprietà del Fulham. Giuntoli, stando a quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, ha effettuato alcuni sondaggi volti ad ottenere informazioni sul suo stato contrattuale e sui costi legati al trasferimento.

Le valutazioni, in tal senso, proseguiranno nelle prossime settimane. In netto ribasso, invece, le quotazioni di Ardian Ismajli bocciato dall’agente Fifa Serxhio Mezi. Il rinforzo atteso da Motta, salvo sorprese, non sarà l’albanese.