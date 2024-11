Allegri subito in Serie A: ‘chiusura’ UFFICIALE

Allegri pronto per un’altra panchina di Serie A? C’è la ‘chiusura’ ufficiale, ecco cosa potrebbe succedere nel presente del mister italiano.

Giovanni Galeone, allenatore di lunga esperienza e figura di spicco nel calcio italiano, ha condiviso il suo punto di vista sul momento di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, intervenendo su Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole toccano temi legati al gioco di Conte, all’eventualità di un ritorno di Allegri in panchina e all’equilibrio della Serie A di quest’anno.

Secondo Galeone, Antonio Conte, attualmente sulla panchina del Napoli, sta ancora lavorando per far comprendere appieno la sua filosofia di gioco alla squadra. “Antonio ha trasmesso solo il 40% della sua idea di calcio,” ha dichiarato Galeone. “Ha dovuto modificare in corsa il suo credo tattico e ora gioca con una difesa a quattro. Questo adattamento richiederà ancora del tempo, e il Napoli ha bisogno di migliorare molto sotto il profilo del gioco.” Galeone si era detto convinto che il Napoli avrebbe offerto una prestazione convincente contro il Milan, ma ritiene che gli azzurri abbiano ancora margini di crescita dal punto di vista della qualità e continuità.

Galeone chiude ad Allegri alla Roma

Riguardo a Massimiliano Allegri, Galeone ha smentito le voci che vorrebbero l’ex tecnico della Juventus vicino a un ritorno in panchina, magari alla Roma. “Allegri a Roma? Ci va solo per i cavalli, non è neanche una squadra adatta a lui,” ha ironizzato Galeone, facendo riferimento all’interesse di Allegri per il mondo dell’ippica. Secondo Galeone, Allegri sembra al momento poco motivato a tornare in campo: “L’ho sentito meno voglioso di ricominciare rispetto ad altre volte.”

Galeone ha espresso anche una riflessione sulla Serie A, elogiando la solidità dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Quest’anno ho detto a Gasperini che avrebbe potuto vincere lo scudetto. Riuscire a trionfare due anni di fila è difficilissimo, e sarà così anche per l’Inter.”

Secondo l’allenatore, la squadra di Bergamo è una delle più competitive e toste del campionato, e la sfida che il Napoli ha affrontato contro di loro rispecchia il livello alto della competizione in questa stagione.