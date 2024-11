Gyokeres sblocca la Juventus: ‘regalato’ il nuovo bomber

Gyokeres sblocca la Juventus. Nuovo bomber ‘regalato’. Ecco cosa potrebbe succedere in dettaglio. La situazione.

Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi per l’attacco e sembra aver individuato in Viktor Gyökeres, attaccante del Sporting Lisbona, un profilo ideale. Il club catalano, sempre attento alle opportunità di mercato, sta studiando una formula che potrebbe includere uno scambio parziale per assicurarsi l’attaccante svedese.

Per rendere più agevole l’accordo, il Barcellona sta valutando l’inclusione del giovane talento brasiliano Vitor Roque, attualmente in prestito. Roque è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio sudamericano, ma i dirigenti blaugrana sembrano disposti a sacrificarlo per arrivare a Gyökeres. Questa mossa permetterebbe al club catalano di ridurre l’esborso economico necessario per l’operazione, aumentando la probabilità di chiudere con successo la trattativa.

Il Barcellona intensifica l’interesse per Gyokeres e lascia David

L’inserimento di Vitor Roque nella trattativa potrebbe avere effetti anche sulla Juventus. I bianconeri avevano individuato Jonathan David come potenziale rinforzo per il reparto offensivo, ma l’interesse del Barcellona per il canadese sembrava complicare la trattativa. Con Gyökeres nel mirino del Barça, la strada per David potrebbe liberarsi per la Juventus, che avrebbe così un rivale in meno nella corsa all’attaccante del Lille.

Gyökeres è reduce da una stagione positiva con il Sporting Lisbona, dove ha messo in mostra le sue qualità realizzative e la capacità di incidere in diverse situazioni offensive. La sua versatilità, unita alla stazza fisica e alla capacità di tenere palla, lo rendono un attaccante ideale per il gioco di Xavi. Il Barcellona spera di ottenere il sì del club portoghese e del giocatore entro la finestra di mercato invernale, consapevole che altri club potrebbero inserirsi nella trattativa.

L’operazione Gyökeres rappresenta un banco di prova importante per la dirigenza del Barcellona, che mira a rinforzare la rosa senza appesantire ulteriormente i conti del club. L’eventuale coinvolgimento di Vitor Roque potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa, mentre la Juventus resta alla finestra, pronta a sfruttare un possibile effetto domino sul mercato con Jonathan David.