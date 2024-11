La Juve lo soffia all’Inter: ecco il figlio d’arte

La Juve riesce nell’impresa di chiudere il figlio d’arte. Ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

In casa Juventus, la ricerca di un nuovo attaccante resta una priorità, ma la strategia sembra orientarsi verso soluzioni temporanee. Con il rientro di Arkadiusz Milik e la possibilità di recuperare Nico Gonzalez, la società bianconera potrebbe infatti decidere di posticipare l’acquisto di una punta di peso al mercato estivo, cercando nel frattempo un rinforzo in prestito.

Per il mercato invernale, la Juventus sta valutando diversi profili sia in Italia che all’estero. Sul fronte italiano, i nomi più caldi sono quelli di Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma, e Lorenzo Lucca, attualmente in forza all’Udinese. Entrambi rappresentano opzioni giovani e in crescita, che potrebbero adattarsi bene come soluzioni a breve termine e senza appesantire il bilancio. Questi profili rispondono anche alla necessità di Giuntoli di operare con attenzione per non compromettere gli obiettivi finanziari del club.

Daniel Maldini per l’estate, così la Juve lo soffia alle rivali

Diversa la situazione per la prossima estate, quando la Juventus punta a effettuare un acquisto di prospettiva. Oltre all’interesse ormai noto per Jonathan David del Lille, l’attaccante canadese che si svincolerà a parametro zero, Giuntoli, come riportano da ‘Tuttosport’ ha iniziato a valutare anche il profilo di Daniel Maldini, attualmente al Monza. La giovane promessa italiana sta crescendo e il suo talento ha attirato le attenzioni della dirigenza bianconera.

I rapporti tra la Juventus e l’entourage di Maldini, gestito da Beppe Riso, sono ottimi, come dimostrato dalla recente operazione che ha portato il portiere Michele Di Gregorio al Monza. Questo legame potrebbe facilitare una futura trattativa per portare Maldini a Torino, dove il giovane attaccante potrebbe continuare il suo percorso di crescita in un club ambizioso come la Juventus.

L’approccio cauto e ponderato della Juventus riflette l’intenzione di evitare spese eccessive a gennaio, puntando su un prestito come soluzione temporanea e concentrandosi su investimenti mirati per l’estate. Il lavoro di Giuntoli è orientato alla costruzione di una rosa competitiva, rispettando al contempo i vincoli di bilancio e preparando le basi per una Juventus sempre più forte nel lungo periodo. Con Milik pronto a rientrare e i nomi di giovani talenti come Bonny e Lucca sul radar per gennaio, i bianconeri mantengono la flessibilità necessaria per intervenire senza compromettere le risorse destinate al mercato estivo. L’interesse per Daniel Maldini e Jonathan David dimostra inoltre l’intenzione di costruire una squadra con talenti che possano garantire qualità e prospettive a lungo termine.