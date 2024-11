La Juventus beffa Manchester: il colpo d’ala fa impazzire l’Europa

La Juventus riesce a beffare il Manchester, ecco di chi si tratta. Un colpo sulle fasce da urlo: tutti i dettagli della situazione.

Il Manchester United ha manifestato un forte interesse per Geovany Quenda, talentuosa ala dello Sporting CP, desiderando includerlo tra le giovani promesse del proprio organico. Tuttavia, il Manchester City è pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai Red Devils, puntando anch’esso al giovane giocatore e minacciando così una possibile “reunion” tra Quenda e il suo attuale tecnico, Ruben Amorim, che potrebbe approdare presto alla guida dello United.

L’ala 17enne Geovany Quenda ha attirato l’attenzione dei principali club inglesi, tra cui Manchester United, Manchester City, Liverpool e persino la Juventus. Considerato uno dei talenti più brillanti della Liga portoghese, Quenda si è imposto nella prima squadra dello Sporting CP grazie alla sua velocità, al dribbling e alla personalità in campo. Le sue recenti performance, come il gol contro il Famalicão e la sua apparizione in Europa League contro lo Sturm Graz, hanno confermato il suo potenziale, spingendo i club a osservare da vicino i suoi progressi.

Fonti vicine al Manchester City affermano che il club sia “molto interessato” a Quenda, rendendolo un contendente serio nella gara per l’acquisto del giovane talento. Tuttavia, assicurarsi la sua firma non sarà semplice: lo Sporting CP ha fissato una clausola di rilascio di ben 100 milioni di euro per Quenda, un prezzo che al momento potrebbe scoraggiare i club acquirenti. Tuttavia, si prevede che la situazione possa evolversi alla fine della stagione, quando il Manchester City potrebbe valutare più concretamente l’operazione.

Ruben Amorim, attuale allenatore dello Sporting, sembra destinato ad assumere la guida del Manchester United dopo la sosta internazionale di questo mese. Amorim ha già iniziato a discutere con la dirigenza dei Red Devils di potenziali acquisti, e Quenda è uno dei nomi in cima alla lista. Amorim spera di portare con sé anche altri giocatori chiave dello Sporting, tra cui Marcus Edwards, Pedro “Pote” Goncalves e Gonçalo Inácio, per costruire una squadra competitiva e giovane. Nato in Guinea-Bissau, Quenda si è trasferito in Portogallo da bambino, entrando nel vivaio dello Sporting CP nel 2021 dopo un periodo all’accademia del Benfica. A soli 16 anni è diventato il più giovane calciatore a esordire nella squadra riserve dello Sporting, mentre quest’anno ha segnato il suo primo gol in prima squadra, superando persino il record di Cristiano Ronaldo come più giovane marcatore nella storia del club. Le sue prestazioni nei campionati europei U17 gli hanno valso un posto nella “Squadra del Torneo”, e ha già fatto il suo debutto in Champions League contro il Lille, stabilendo un altro record di precocità.