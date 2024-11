Juventus, Giuntoli ritorna chef: doppia chiusura lampo

Giuntoli ritorna e mette giù il doppio colpo. Ecco di chi si tratta. Nel mercato invernale il direttore sportivo ha già le idee chiare.

La Juventus è pronta a rinforzare la rosa nella finestra di mercato invernale con due acquisti mirati: un difensore centrale e un attaccante. L’indiscrezione arriva da ‘Edoardo Mecca’, noto giornalista di mercato, che ha confermato le intenzioni della dirigenza bianconera di intervenire con decisione per potenziare il reparto difensivo e aggiungere alternative offensive.

Con la prima parte di stagione che ha messo in evidenza la necessità di rinforzi per affrontare con maggiore sicurezza il resto dell’annata, il responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, ha avviato contatti per chiudere queste operazioni già a gennaio. La priorità sembra essere l’acquisto di un difensore centrale, un elemento che possa dare solidità e affiancare i titolari, visto anche il recente affaticamento di alcuni difensori e l’esigenza di mantenere alta la competitività in tutte le competizioni.

“Giuntoli chiuderà due colpi: in attacco e in difesa”

Parallelamente, Giuntoli punta a garantire una maggiore profondità in attacco. Una nuova punta rappresenterebbe un’ulteriore risorsa per l’allenatore, che potrà così gestire meglio i minuti di gioco di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, evitando rischi legati a eventuali infortuni o cali di forma. L’arrivo di un attaccante aggiuntivo permetterà inoltre alla Juventus di variare le opzioni tattiche in fase offensiva, assecondando le esigenze e i piani di gioco della squadra.

Questi due colpi in arrivo testimoniano la volontà della dirigenza bianconera di mantenere un assetto competitivo e solido, rispondendo alle lacune mostrate nella prima metà della stagione. Il lavoro di Giuntoli, attivo sia sul mercato nazionale che internazionale, mira a portare innesti di qualità che possano immediatamente fare la differenza, consentendo alla Juventus di affrontare con fiducia la seconda parte del campionato e puntare ai propri obiettivi.

L’idea di intervenire sul mercato a gennaio rappresenta una chiara strategia della Juventus per colmare alcune lacune strutturali evidenti nei primi mesi di campionato. La necessità di un difensore centrale si fa sentire, soprattutto a causa degli infortuni e della mancanza di alternative di esperienza che possano garantire solidità in ogni partita. Giuntoli, in questo senso, sta esplorando sia profili giovani, con margini di crescita, sia opzioni già affermate, capaci di inserirsi immediatamente nei meccanismi difensivi della squadra.