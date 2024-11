Dal Milan alla Juventus: ‘prenotato’ il nuovo Rabiot, che colpo

Dal Milan alla Juventus, così viene ‘prenotato’ l’erede di Rabiot: i dettagli della situazione relativa al calciatore.

La Francia è pronta a godersi un altro gioiello calcistico in rampa di lancio. Ayyoub Bouaddi, nato il 2 ottobre 2007, è un talento cristallino che sta già facendo parlare di sé. Ha celebrato il suo diciassettesimo compleanno nel miglior modo possibile: titolare nella vittoria contro il Real Madrid in Champions League, con una prestazione magistrale valutata 7,5 in pagella. Ma la sua ascesa non è una sorpresa per chi segue il calcio giovanile. L’anno scorso, l’allenatore del Lille, lo ha lanciato nel grande calcio, facendolo esordire nelle competizioni europee a soli 16 anni e tre giorni, il più giovane di sempre. Non sorprende che lo stesso Fonseca stia spingendo per portare Bouaddi al Milan, con il club rossonero che segue con attenzione i passi del giovane talento grazie a Moncada, capo scout, e Furlani, forte dei suoi rapporti con il club bretone.

Ayyoub Bouaddi è nato a Parigi da una famiglia marocchina e si è formato nel calcio francese con passione e dedizione. A soli 17 anni, il classe 2007 è già un pilastro nel progetto del Lille. Le sue qualità tecniche e il suo carisma sul campo lasciano intuire un futuro da predestinato. In Francia, il paragone più diffuso è quello con Adrien Rabiot, grazie alla sua fisicità e alla capacità di dominare la mediana. Ma Bouaddi è più di una copia: ha una visione di gioco superlativa, è dinamico, intelligente tatticamente, capace di inserirsi con i tempi giusti e palleggiare come un veterano.

Arriva il nuovo Rabiot, l’enfant prodige ha un nome: Ayyoub Bouaddi

Tra le pretendenti che stanno osservando da vicino Bouaddi c’è proprio la Juventus. Thiago Motta, allenatore bianconero, ha avuto modo di studiarlo da vicino durante la sfida di Champions e non ha potuto fare a meno di notare la straordinaria personalità mostrata dal giovane in un contesto così complesso. Giuntoli, responsabile del mercato juventino, ne è rimasto particolarmente colpito. Il Lille, però, non è un club facile con cui trattare: la valutazione del giovane talento si aggira già sui 18 milioni di euro, destinati probabilmente a salire viste le sue prestazioni scintillanti nella competizione regina d’Europa.

Il futuro di Ayyoub Bouaddi è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: con le sue qualità, le aspettative sono altissime. Sarà fondamentale osservare i prossimi passi del Lille, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel suo destino.

Club come Milan e Juventus sono già pronti a contenderselo, consapevoli di avere tra le mani una delle promesse più luminose del panorama calcistico internazionale.