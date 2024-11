Osimhen al posto di Vlahovic: la Juventus scrive la parola fine

Osimhen al posto di Dusan Vlahovic in attacco? La Juventus, adesso, mette la parola fine alla situazione: i dettagli.

Il calciomercato non dorme mai e la Juventus si prepara a esplorare tutte le opzioni possibili in caso di cessioni eccellenti. Tra queste, l’eventuale partenza di Dusan Vlahovic rimane uno scenario da tenere in considerazione. Il centravanti serbo, dopo stagioni di alti e bassi a Torino, potrebbe attrarre l’attenzione di top club europei pronti a offrire cifre importanti per assicurarsi le sue prestazioni.

Nel caso in cui il destino di Vlahovic prendesse una direzione diversa, il responsabile del mercato bianconero Cristiano Giuntoli è già al lavoro per trovare il profilo ideale in grado di sostituirlo. E qui emerge un nome che scalda l’immaginario collettivo e stuzzica l’ambizione dei tifosi: Victor Osimhen. Il nigeriano del Napoli è un attaccante che garantisce gol, potenza fisica e capacità di trascinare l’attacco, elementi che farebbero di lui l’erede perfetto per la maglia numero 9.

Osimhen, nuovo numero 9 al posto di Vlahovic

Naturalmente, il nome di Osimhen non è l’unica possibilità. Al momento, infatti, l’attenzione del club è rivolta anche a Jonathan David, ma il canadese potrebbe arrivare solo in circostanze particolari legate al suo status di parametro zero, una trattativa complicata e che fa storia a sé.

La scelta di puntare su Osimhen comporterebbe non poche difficoltà: non solo per l’ovvio valore del cartellino del giocatore, ma anche per la riluttanza del Napoli nel cedere uno dei suoi migliori elementi a una diretta concorrente in Serie A. Eppure, Giuntoli, forte della sua esperienza e della capacità di muoversi nei meandri di trattative complesse, potrebbe sorprendere tutti.

Se la Juventus si trovasse a dover dire addio a Vlahovic, la ricerca di un centravanti di caratura internazionale diventerebbe una priorità assoluta. E l’idea Osimhen sarebbe, senza dubbio, un messaggio forte di ambizione e desiderio di continuare a lottare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La situazione di mercato che ruota attorno a un’eventuale partenza di Dusan Vlahovic porta con sé scenari intriganti e sfide significative per la Juventus e per il suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. La cessione del centravanti serbo, infatti, non solo libererebbe spazio salariale e risorse economiche per investimenti futuri, ma potrebbe anche rappresentare una svolta tecnica per il reparto offensivo bianconero.