Contratto di cinque anni: dall’Inter alla Juventus, scippo Scudetto

Lo scippo scudetto, adesso, è realtà. Ecco di cosa si tratta in dettaglio, tutti gli aggiornamenti del caso relativo.

La Juventus è pronta a fare un grande passo nel mercato internazionale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il club bianconero ha messo gli occhi su Jonathan David, attaccante canadese attualmente in forza al Lille. La Vecchia Signora è decisa a offrire al talentuoso giocatore un contratto di cinque anni, segno tangibile della volontà di puntare su di lui per il futuro.

Jonathan David, classe 2000, è uno dei giovani più interessanti della Ligue 1 e ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei grazie alle sue prestazioni. La sua velocità, la capacità di finalizzare e la versatilità lo rendono un profilo perfetto per il progetto bianconero. Il giocatore ha recentemente rifiutato un’offerta di rinnovo con il Lille, aprendo di fatto la strada a un possibile trasferimento già nella prossima sessione di mercato.

Juventus su David: pronto un quinquennale

La Juventus, consapevole dell’opportunità, vede in David un elemento in grado di garantire qualità e continuità al reparto offensivo. L’eventuale arrivo del canadese potrebbe non solo rappresentare un investimento a lungo termine, ma anche un segnale forte al campionato italiano e alle altre big europee.

Per la Juventus, l’ingaggio di Jonathan David non sarebbe solo un colpo di mercato, ma parte di un progetto ambizioso volto a ringiovanire la rosa con elementi di grande prospettiva. Con un contratto quinquennale già pronto, i bianconeri sono intenzionati a convincere il giocatore con una proposta economica importante e la possibilità di essere protagonista in Serie A e nelle competizioni internazionali.

Resta ora da vedere se il Lille sarà disposto a trattare la cessione del suo gioiello e a quale cifra potrebbe chiudersi l’operazione. Tuttavia, il rifiuto di David all’offerta di rinnovo potrebbe costringere il club francese a valutare con attenzione le proposte che arriveranno nei prossimi mesi. La Juventus, nel frattempo, è pronta a giocare le sue carte e ad assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale. Un profilo che sembra piacere, molto, anche al tecnico della Juventus, Thiago Motta che lo vedrebbe come attaccante ideale nella sua disposizione tattica.