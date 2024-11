Juventus, rottura del crociato: mercato stravolto di nuovo

Adesso, il giocatore si è rotto il crociato e cambia drasticamente, quindi, il piano mercato della Juventus: i dettagli del caso.

Mauro Icardi è costretto a fermarsi. Il centravanti argentino ha subito una grave lesione al legamento crociato, un infortunio che avrà un impatto significativo sul suo futuro sia in campo che sul calciomercato. La notizia scuote il mondo del calcio e chiude, almeno per ora, qualsiasi scenario di mercato legato all’ex capitano dell’Inter.

Nelle ultime settimane, Icardi era stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo per l’attacco in vista del mercato di gennaio. L’ipotesi aveva generato interesse sia tra i tifosi bianconeri che tra gli addetti ai lavori, considerando il desiderio della Vecchia Signora di rafforzare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, l’infortunio mette uno stop forzato a qualsiasi trattativa: i tempi di recupero per un crociato lesionato sono lunghi, spesso superando i sei mesi.

Icardi si è rotto il crociato: addio Juventus

L’inserimento di un attaccante esperto come Icardi sarebbe stato utile per fornire alternative di peso al tecnico bianconero, che si trova ad affrontare alcune incertezze in termini di continuità e fisicità in attacco. Il ritorno di Icardi in Italia avrebbe rappresentato una scelta simbolica, visto il passato glorioso con l’Inter e il desiderio, più volte ventilato, di tornare protagonista in Serie A.

Ora, la Juventus dovrà necessariamente rivedere i piani per il mercato invernale, mentre Icardi si concentrerà sulla riabilitazione. Resta il rimpianto per un’occasione mancata e l’auspicio che il giocatore torni al meglio per continuare a scrivere pagine importanti della sua carriera.

La lesione al crociato di Mauro Icardi complica non solo il suo percorso personale, ma anche gli scenari di mercato che avrebbero potuto coinvolgerlo. Il gennaio 2025 era considerato un mese strategico per il futuro del giocatore, sia per rimettersi in gioco in un campionato competitivo sia per rafforzare il reparto offensivo di una big come la Juventus. Il club bianconero, sempre attento ai colpi di mercato che possano garantire esperienza e qualità, potrebbe ora dover rivalutare le sue priorità e guardare altrove per rinforzarsi sul mercato.