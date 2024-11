Bufera Chiesa: hanno già perso la pazienza

Adesso scoppia la bufera e Federico Chiesa sta diventando, letteralmente, un caso. Tutti i dettagli della situazione relativa all’esterno.

La nuova avventura di Federico Chiesa al Liverpool non è iniziata come sperato. L’esterno italiano, approdato ad Anfield dopo l’addio alla Juventus, sta faticando a trovare spazio e continuità sotto la guida di Arne Slot. In conferenza stampa un paio di settimane fa, l’allenatore dei Reds aveva spiegato le ragioni del poco utilizzo di Chiesa: “Federico ha saltato l’intera preparazione e poi è arrivato in un campionato dove l’intensità è più alta rispetto alla Serie A”.

Fino ad oggi, l’esperienza inglese di Chiesa si è tradotta in appena tre presenze tra le varie competizioni, con una sola apparizione in Premier League per soli 18 minuti. Un inizio ben lontano dalle aspettative, segnato da un evidente processo di adattamento a un contesto e a ritmi di gioco molto diversi rispetto alla Serie A. Slot sta gestendo con cautela il recupero e l’inserimento di Chiesa, centellinandone il minutaggio con l’obiettivo di riportarlo gradualmente al meglio delle sue potenzialità.

Chiesa e l’inizio di campionato in penombra, l’ex attaccante non si capacita: “Cosa sta succedendo?”

Il difficile avvio con il Liverpool ha avuto conseguenze anche sulla carriera internazionale di Chiesa. L’allenatore della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha scelto di non convocarlo per i prossimi impegni, una decisione inevitabile data la scarsa continuità dell’ex Juventus.

Come riportano da ‘Calciomercato.it’, a commentare la situazione di Chiesa è stato Antonio Cassano durante il programma ‘Viva el Futbol’. L’ex attaccante ha espresso forte perplessità sulla gestione del giocatore e il suo momentaneo oblio calcistico: “Che ca**o sta succedendo a Chiesa? È ancora fuori dai convocati dell’Italia. Pensavo andasse a Liverpool e giocasse, ma questo non gioca mai neanche 10 minuti. Io mi chiedo: sta male fisicamente? Non si è ambientato? Per me è il più bravo, qualcosa bisogna sapere in ottica nazionale. Mi impressiona che sono passati dei mesi. È un peccato”.

Cassano ha ribadito quanto sia importante il reintegro di Chiesa per il futuro dell’Italia. Tuttavia, il ritorno a livelli competitivi passa per forza di cose attraverso il suo club, dove per ora sembra trovarsi in un limbo da cui è difficile emergere senza costanza e continuità in campo. I prossimi mesi saranno cruciali per determinare se l’esterno italiano potrà tornare ad essere quel giocatore che incantava i tifosi e trascinava le squadre in cui militava.