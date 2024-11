Calciomercato Juventus, Vlahovic out: gliel’hanno già comunicato

Vlahovic out? Ecco che è arrivata la comunicazione. Tutti i dettagli del caso relativo all’attaccante della Juventus

Il calciomercato invernale potrebbe riservare grandi sorprese in casa Juventus, con il nome di Dusan Vlahovic al centro di un possibile colpo di scena. Dopo aver già anticipato l’intenzione di intervenire per sostituire l’infortunato Bremer, il Football Director Cristiano Giuntoli potrebbe valutare anche l’arrivo di un vice-Vlahovic. Molto dipenderà dalle condizioni di Arkadiusz Milik, che è ai box dall’estate, e dalle opportunità che si presenteranno sul mercato di gennaio.

Uno dei nomi riemersi recentemente è quello di Giacomo Raspadori. Durante il programma “Juve Zone” sul canale YouTube di Calciomercato.it, Mirko Di Natale di ‘Tuttojuve.com’ ha dichiarato: “È il profilo più spendibile. Giuntoli ha sempre puntato su di lui ed è un giocatore da Motta”. Tuttavia, un trasferimento del giovane attaccante dal Napoli alla Juventus appare complicato: difficile pensare che Aurelio De Laurentiis accetti di rinforzare una diretta concorrente nel bel mezzo della stagione, senza contare le perplessità di Antonio Conte, intenzionato a mantenere intatta la rosa partenopea.

Juve sul vice Vlahovic già a gennaio: da Raspadori a Zirkzee e filtra l’ipotesi della cessione del serbo

Oltre a Raspadori, si è parlato anche di Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United e in difficoltà con i Red Devils. Tuttavia, sembra improbabile che il club inglese lo lasci partire a gennaio, tanto meno con la formula del prestito. La situazione si complica anche per motivi economici, visto l’investimento importante fatto dai Red Devils solo pochi mesi fa.

Nel frattempo, il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere oggetto di speculazioni. Elvin De Fazio de ‘L’Equipe’, sempre nel programma “Juve Zone”, ha avanzato l’ipotesi di una possibile cessione del serbo al Paris Saint-Germain, magari già nella sessione invernale. “Mi auguro che riesca a rinnovare con la Juventus“, ha affermato De Fazio, “ma per il PSG potrebbe essere una soluzione interessante“.

I parigini sono in fermento, con Luis Enrique che potrebbe salutare la squadra a giugno, dando il via a un’ulteriore rivoluzione. Tuttavia, una cessione di Vlahovic a gennaio sembra assai improbabile. L’ipotesi di un trasferimento del bomber serbo potrebbe tornare sul tavolo in estate, qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo. In questo contesto, la Juventus dovrà valutare attentamente le mosse da fare per non indebolire la squadra a stagione in corso.